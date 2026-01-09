Büyükşehir'den karla mücadele - Son Dakika
Yerel

Büyükşehir'den karla mücadele

Büyükşehir'den karla mücadele
09.01.2026 14:31  Güncelleme: 14:33
Bursa Büyükşehir Belediyesi, etkili kar yağışı ile birlikte gece saatlerinde hasta taşıyan ambulansa yol açmak için yoğun çaba sarf etti. Ekipler, 42 iş makinesi ve 29 tuzlama aracıyla 16 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Bursa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olmasıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, gece saatlerinde Büyükorhan ilçesi Ericek Mahallesi'nde hasta taşıyan ambulansa yol açmak için zamanla yarıştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşımın aksamaması için AKOM koordinasyonunda kapsamlı bir karla mücadele çalışması yaptı. Bu kapsamda 42 iş makinesi, 29 tuzlama aracı ve 245 personelle, karla mücadele çalışmaları yürütüldü. Harmancık'ta 7, Büyükorhan ve Keles'te 4, İznik'te 1 olmak üzere toplam 16 mahalle yolu kısa sürede ulaşıma açıldı.

Öte yandan Büyükorhan ilçesinde çalışmaları aralıksız sürdüren ekipler, Ericek Mahallesi'nde hasta taşıyan ambulansa yol açmak için yoğun mücadele verdi. Hızlı bir şekilde yolu kardan temizleyen ekipler, ambulansın güvenli bir şekilde hastaneye ulaşmasına yardımcı oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, hafta sonunda da etkili olması beklenen kar yağışına karşı teyakkuz halinde çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Hava Durumu, Ulaşım, Çevre, Yerel, Son Dakika

Büyükşehir'den karla mücadele

SON DAKİKA: Büyükşehir'den karla mücadele - Son Dakika
