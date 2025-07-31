Bursa'da Kentsel Dönüşüm Projesi İçin Sözleşmeler İmzalandı - Son Dakika
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Bursa'da Kentsel Dönüşüm Projesi İçin Sözleşmeler İmzalandı

Bursa\'da Kentsel Dönüşüm Projesi İçin Sözleşmeler İmzalandı
31.07.2025 12:27  Güncelleme: 12:29
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Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Gemlik Belediyesi, BURKENT ve GEMTAŞ iş birliğiyle 'Orkent Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi'ni başlatarak hak sahipleri ile noter huzurunda sözleşmeler imzaladı. Proje, deprem güvenliğini artırmayı ve yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Gemlik Belediyesi öncülüğünde BURKENT ve GEMTAŞ iş birliğiyle yürütülen 'Orkent Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahipleri ile noter huzurunda sözleşme imzalandı.

Birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa'yı muhtemel depremin yıkıcı etkilerine karşı daha dirençli hale getirmek için projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Gemlik'te de kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Gemlik Belediyesi öncülüğünde BURKENT ve GEMTAŞ iş birliğiyle yürütülen 'Orkent Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde sözleşme heyecanı yaşandı. Gemlik Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, hak sahipleriyle noter huzurunda sözleşme imzalandı. 156 malik, 239 konut ve 8 ticari bağımsız birimden oluşan proje, insanı merkeze alan meydanlar, oyun alanları, sosyal donatılar, çevre dostu yaşam alanlarından oluşuyor. Vatandaş taleplerinin dikkate alındığı projeyle, ilçedeki yaşam kalitesinin artırılması ve güvenli konutlar inşa edilmesi amaçlanıyor.

BURKENT Genel Müdürü İnan Keser, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu belirterek kentsel dönüşüm çalışmalarının önemini vurguladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in önderliğinde BURKENT'in Gemlik ilçesindeki 'Orkent Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi'ni yürüttüğünü anlatan Keser, proje kapsamında kat malikleriyle noter huzurunda sözleşme imzaladıklarını hatırlattı. BURKENT'in ilk defa uzlaşma süreci yönettiğini dile getiren Keser, "Kentsel dönüşüm konusunda şirketimizin daha güçlü, Büyükşehir Belediyesi'nin daha etkili olması için Başkanımız Mustafa Bozbey bizleri destekliyor. 239 konuttan oluşan projemiz, oldukça modern, çağdaş ve fizibilitesi düzgün yapıldı. Vatandaşlarımıza ödeme şartları başta olmak üzere her konuda en iyi şartları sunmaya çalıştık. Onlar da geçirdikleri uzun ve yorucu sürecin sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ve BURKENT'in doğru bir adres olduğuna kanaat etti. Süreci Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren'in öncülüğünde GEMTAŞ ile birlikte yürütüyoruz. Bu iş birliği Bursa için güzel bir örnek oldu. Diğer ilçelerde de bu tür örnekleri geliştirmek istiyoruz. Bursa'yı modern, yeşil ve çağdaş bir kent haline getirme noktasında emek koymaya devam edeceğiz" dedi.

GEMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uzun, BURKENT ile ortaklaşa 'Orkent Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi'ni yürüttüklerini söyledi. Yaklaşık 3 aydır kat malikleriyle görüştüklerini ve mutlu sona ulaştıklarını belirten Uzun, "Gemlik, bir deprem bölgesidir. Bu tarz kentsel dönüşümler şehrimiz için çok önemli. Bu proje bizim için ilk adım. Bunun devamını getirmeyi arzuluyoruz. BURKENT ve GEMTAŞ olarak Gemlik'i yeniden inşa etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Kentsel Dönüşüm Projesi İçin Sözleşmeler İmzalandı - Son Dakika

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