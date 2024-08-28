Bursa\'da Kestel Kavşağı\'nda Şerit Daraltması Yapılacak

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından Kestel Kavşağı ile İhtisas Kavşağı arasında gerçekleştirilecek ızgara baca yükseltme işlemleri nedeniyle şerit daraltması yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığından gelen açıklamada "Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından Kestel Kavşağı ile İhtisas Kavşağı arasında ızgara baca yükseltme işlemleri yapılacaktır. Çalışmalar çerçevesinde 27 Ağustos akşamından itibaren yaklaşık 10 gün boyunca 22.00-06.00 saatleri arasında şeritler daraltması yapılacaktır. İlk etap çalışmaları Kestel Kavşağı ile Gürsu Kavşağı arasında olacaktır. Sürücülerin trafik işaret ve levhalarına uymaları gerekmektedir" ifadeleri yer aldı. - BURSA