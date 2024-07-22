Bursa'da Kocasu Çayı'nda rafting yapan dağcıların heyecan dolu anları - Son Dakika
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Bursa'da Kocasu Çayı'nda rafting yapan dağcıların heyecan dolu anları

Bursa\'da Kocasu Çayı\'nda rafting yapan dağcıların heyecan dolu anları

Bursa'nın dağ ilçesi Orhaneli'deki Kocasu Çayı'nda rafting yapan dağcılar, heyecan dolu anlar yaşadı. Türkiye'nin birçok dağında tırmanış yapan dağcılar, rafting sporunda da başarılı olduklarını gösterdi.

22.07.2024 10:53  Güncelleme: 10:55
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Bursa'da Kocasu Çayı'nda rafting yapan dağcıların heyecan dolu anları nefesleri kesti.

Bursa'nın dağ ilçesi Orhaneli'deki Kocasu Çayı'nda kurulan ve Marmara Bölgesinde tek olan rafting parkuru, doğal güzelliklerin yanı sıra heyecan dolu anlara sahne olmasıyla birçok kişinin dikkatini çekiyor. Türkiye Rafting Federasyonu ile Orhaneli Belediyesi tarafından 2021 yılında hayata geçirilen Sadağı Kanyonu'ndaki Kocasu Rafting parkuru, açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı turistin akınına uğradı. Binlerce kişiyi ağırlayan rafting parkurunun bu seferki konukları ise, dağcılar oldu. Türkiye'nin bir çok dağında yaptıkları tırmanışlarla hünerlerini sergileyen dağcılar, rafting sporunda da başarılı olduklarını gösterdi.

Rafting heyecanını doyasıya yaşamak için parkur içerisinde suni olarak oluşturulmuş 12 rapitte hünerlerini sergileyen dağcıların, nefes kesen anları ise kameralara yansıdı. Suya bir batıp bir çıkan sporcular, parkuru düşmeden tamamlamanın mutluluğunu yaşadı. Kocasu Rafting parkurundaki deneyimlerini paylaşan Dağcı İsmet Şentürk ise, "Keles ve Orhaneli ilçelerinin sınırlarını belirleyen Kocasu'da Orhaneli Belediyesi tarafından Haziran 2021 tarihinden itibaren rafting yapılmaktadır. Tecrübeli rehberler eşliğinde Kocasu vadisi içerisinde katılımcıların unutulmaz bir gün geçirmeleri için ekipler özveriyle çalışmaktadır. Ayrıca, Orhaneli Belediyesi Sosyal Tesislerinin bünyesinde konutlara hizmet veren bungalovlar da var. Deliballılar Köyü yakınlarında Kocasu kıyısında karavan festivali düzenlenen geniş bir alan mevcut. Akarsuyun yakınında karavanınızla kamp yapma imkanı mevcuttur. Orhaneli'nin Sadağ kanyonu da eşsiz doğası ile ilkbahar yaz ve sonbahar ziyaretçilerini bekliyor. Kocasu Vadisi içinde zengin bir kuş çeşitliliği de mevcut" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Kocasu Çayı'nda rafting yapan dağcıların heyecan dolu anları - Son Dakika

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