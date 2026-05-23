Başkan Vekili Biba\'dan bayramda ücretsiz ulaşım müjdesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Kurban Bayramı süresince kent genelinde toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Bayram öncesi alışveriş yoğunluğunun yaşandığı Bursa'da vatandaşlara müjdeli haber verildi.

Bayramı memleketinde geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıkarken, Bursa'da kalan vatandaşlar ise çarşı ve pazarlarda alışveriş telaşı yaşadı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala açıklama yapan Başkan Vekili Şahin Biba, belediye olarak vatandaşların bayram ziyaretlerini rahat bir şekilde gerçekleştirebilmesi için ulaşım desteği sağlayacaklarını belirtti.

Biba açıklamasında, "Kurban Bayramı boyunca hemşehrilerimizi sevdiklerine ücretsiz ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Bayram süresince görev yapacak BURULAŞ çalışanlarına da teşekkür eden Biba, "Bayramda ailesinden ve bayram sofrasından zaman ayırarak vatandaşlarımız için görev yapacak tüm emekçilerimize teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı'nın şehrimize, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi. - BURSA