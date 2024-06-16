Bursa'da Kurban Bayramı öncesi yoğunluk - Son Dakika
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Bursa'da Kurban Bayramı öncesi yoğunluk

Bursa'da Kurban Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarlarda alışveriş yapmak isteyenler yoğunluk oluşturdu. Kentin önemli merkezlerinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na ise bayrama saatler kala vatandaşlar akın etti. Vatandaşlar seyyar satıcıların açtığı tezgahlara yöneldi ve ucuz fiyata poşetleri doldurdu.

16.06.2024 01:22
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Bursa'da, Kurban Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarlarda alışveriş yapmak isteyenler yoğunluk oluşturdu. Kentin önemli merkezlerinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na ise bayrama saatler kala vatandaşlar akın etti.

Kurban Bayramı'na saatler kala, Bursa'da bir çok vatandaş saate aldırış etmeden alışverişe çıktı. Kentin önemli merkezlerinden olan 15 Temmuz Demokrasi Meydan'ında vatandaşlar seyyar satıcıların açtığı tezgahlara yöneldi. Kendi bütçesine göre, giyim, aksesuar ve bir çok ürüne bakanlar ucuz fiyata poşetleri doldurdu. Gece geç saatlere kadar devam eden kalabalık ise kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bursa'da Kurban Bayramı öncesi yoğunluk - Son Dakika
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