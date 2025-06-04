Bursa'da Kurban Bayramı Önlemleri İçin Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Bursa'da Kurban Bayramı Önlemleri İçin Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi

Bursa\'da Kurban Bayramı Önlemleri İçin Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi
04.06.2025 12:29  Güncelleme: 12:31
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Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda 17 ilçenin zabıta müdürlükleri, Kurban Bayramı'nda alınacak önlemleri detaylı bir şekilde ele aldı. Toplantıda, kurban kesimlerinin belirlenen alanlarda yapılması, kurban atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi ve denetimlerin artırılması gibi konular görüşüldü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda 17 ilçenin zabıta müdürlükleri bir araya gelerek Kurban Bayramı'nda alınacak önlemleri detaylı bir şekilde ele aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ve Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ev sahipliğinde 17 ilçenin zabıta müdürlüklerinin katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Kurban Bayramı boyunca kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla alınacak önlemlerin detaylı şekilde ele alındığı toplantıda, kurban kesimlerinin yalnızca belirlenen alanlarda yapılması yönünde sıkı denetim planları oluşturuldu. Ayrıca, kurban atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde toplanması ve bertaraf edilmesi için belediyeler arası iş birliği yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca ilçe zabıta müdürlüklerinin denetimleri eşgüdüm içerisinde yürütmesi, özellikle sahil bölgeleri ve kamusal alanlarda işgal ile seyyar satışlara karşı denetimlerin artırılması ve tarihi-turistik bölgelerde yetkisiz satışlara müsamaha gösterilmemesi konuları ele alındı. Vatandaşların bayram süresince şikayetlerini kolayca iletebilmeleri adına Alo 153 hattı üzerinden gelen bildirimlerin ilgili ilçe belediyelerine hızlı ve etkin bir şekilde yönlendirilmesi için iletişim altyapısının güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Toplantı, kentte bayram süresince huzurlu bir ortam oluşturmak, zabıta hizmetlerinde koordinasyonu artırmak ve denetimlerin etkinliğini sağlamak amacıyla yürütülecek ortak çalışmaların planlanmasıyla sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Kurban Bayramı Önlemleri İçin Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Kurban Bayramı Önlemleri İçin Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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