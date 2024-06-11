Bursa'da Kurban Pazarlarında Celepler Gece Nöbetinde - Son Dakika
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Bursa'da Kurban Pazarlarında Celepler Gece Nöbetinde

Bursa'da kurulan kurban pazarlarında celepler, binlerce kilometre uzaktan gelerek ürünlerini satmak için gece yarısı sabaha kadar hayvan pazarında kurbanlıklarla nöbet tutuyor. Besiciler, hayvanlarının başından ayrılmadan gece gündüz nöbet tutarken, bazı çobanlar ise hırsızlıktan korktukları için koyunlarla beraber yatıyor. Bayrama sayılı günler kala satıcılar, müşterilerini bekliyor.

11.06.2024 09:28
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Kurban Bayramına sayılı günler kala Bursa'da da kurulan kurban pazarlarında ilginç görüntüler yaşandı. Ürünlerini satmak için binlerce kilometre uzaktan gelen celepler, gece yarısı sabaha kadar hayvan pazarında kurbanlıklarla koyun koyun nöbet tutuyor.

Bursa'da bayramın yaklaşmasıyla hayvan pazarlarında telaş başladı. İsabey'deki hayvan pazarına farklı illerden kurbanlık getiren satıcılar, geceleyin hayvanlarla koyun koyuna yatıyor. Satıcılar, büyük emekle yetiştirdikleri hayvanlarının yanından bir an olsun ayrılmıyor. Bir yıl boyunca büyüttükleri hayvanları satmak için pazara gelen besiciler, hayvanların başından ayrılamadan gece gündüz nöbet tutuyor. Hayvanları için yaptıkları bölmelerde kurbanlıklarla birlikte uyuyan celepler, ahırlarda yemek yiyor ve dinleniyor. Ahırlarda battaniyeye sarılıp yatan satıcılar, piknik tüplerinde yemek ve çaylarını yaparak karınlarını doyuruyor. Hayvan pazarlarında seyyar helalar ve hayvan sahiplerinin banyo yapabilmesi için kapalı duşlar bulunuyor. Bazı çobanlar hırsızlıktan korktukları için koyunlarla beraber yattıklarını söyledi.

Sabaha kadar nöbet tuttuğu belirten Mahir Danacı, " Hayvanlarımızla birlikte uyuyoruz. Hiç rahatsız değilim, otelden rahat uyuyorum" diye konuştu.

Bir başka besici ise, "Hayvanlarımız için gece gündüz demeden nöbet tutuyoruz. Kimisi yerde, kimisi hayvanların içinde yatıyor. Bayrama sayılı günler kaldı. Artık müşterilerimizi de burada bekliyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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