Bursa'da Lisansüstü Tez Destek Programı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa'da Lisansüstü Tez Destek Programı Başladı

Bursa\'da Lisansüstü Tez Destek Programı Başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'Akıllı şehirler, dirençli şehirler ve sürdürülebilir şehirler' temasıyla toplam 14 araştırmacıya tez desteği sağlamaya başladı. Program, Bursa ölçeğinde çözümler geliştiren yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik.

28.02.2025 14:39  Güncelleme: 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin akademik araştırmaları desteklemek amacıyla hayata geçirdiği 'Lisansüstü Tez Destek Programı' çerçevesinde 4 yüksek lisans ve 10 doktora araştırmacısı olmak üzere toplam 14 araştırmacıya tez desteği sağlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Akıllı şehirler, dirençli şehirler ve sürdürülebilir şehirler' temasıyla bilimsel çalışmalara destek olmak amacıyla 'Lisansüstü Tez Destek Programı' düzenlendi. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Şube Müdürlüğü aracılığıyla, 7 farklı üniversiteden gelen toplam 14 araştırmacıya tez desteği sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda düzenlenen programda, ilgili birim yöneticileri ile birlikte araştırmacıların yürüttüğü çalışmalar ele alındı. Projelerin kentin ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmasına sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

Lisansüstü tez desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi (BURSKOOP) tarafından sağlanan 'Lisansüstü Tez Desteği', Türkiye'deki üniversitelerde tez çalışmalarını Bursa ölçeğinde yürüten ve kentin ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiren araştırmacılara nakdi destek sağlamayı amaçlıyor. Program, özellikle 'Akıllı şehirler, dirençli şehirler ve sürdürülebilir şehirler' olmak üzere üç ana tema çerçevesinde yürütülen tezleri kapsıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, Ekonomi, Eğitim, Çevre, Yerel, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Lisansüstü Tez Destek Programı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:51 BBP lideri Destici, Öcalan’ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez BBP lideri Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez
14:31 Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu Artvin’de okullar 1 haftadır tatil Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu Artvin'de okullar 1 haftadır tatil
13:56 Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış
13:19 Ayakkabı boyacılığından Maydonoz Döner’in patronluğuna yükselmiş Ayakkabı boyacılığından Maydonoz Döner'in patronluğuna yükselmiş
13:00 Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi
21:24 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel’den ilk açıklama Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama
21:23 Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde
21:20 AK Partili Ensarioğlu’ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti AK Partili Ensarioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti
21:03 Almanya’dan Öcalan’ın çağrısına ilk tepki Almanya'dan Öcalan'ın çağrısına ilk tepki
21:02 Zafer Partisi, Öcalan’ın çağrısına parti bayrağını yarıya indirerek tepki gösterdi Zafer Partisi, Öcalan'ın çağrısına parti bayrağını yarıya indirerek tepki gösterdi
20:37 Öcalan’ın tarihi açıklamasında “Bahçeli“ ve “Erdoğan“ detayı Öcalan'ın tarihi açıklamasında "Bahçeli" ve "Erdoğan" detayı
20:27 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler Öcalan'ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 15:21:01. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Lisansüstü Tez Destek Programı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.