Bursa\'da Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü Açıldı

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Bursa'da çocukların hastalıklarını unutup iyileşme süreçlerine destek olması için yapılan Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü, törenle hizmete açıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen çocukları ağırlayarak aynı anda 65 kişilik konaklama imkanı da sunan köy enstitüsünde, anne çocuk terapi atölyesi, kafeterya, konferans salonu, el işleri atölyesi, drama ve müzik atölyeleri, oyun ve spor atölyesi, LSV dükkan, amfi tiyatro, kütüphane ile yabancı dil ve Türkçe dil eğitimi sınıfları gibi çok sayıda farklı alan bulunuyor.

Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü, Vakfa kayıtlı Canım Kardeşim Ders Evi öğrencileri, iyileşmiş gençler ve LÖSEV ailelerinin koro gösterileriyle açıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı Gösterisi ve Nilüfer Halk Dansları Topluluğu gösterilerinin eşlik ettiği açılış töreni katılımcılarına unutulmaz anlar yaşattı. Bursa Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü açılışına, LÖSEV'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Pediatrik Hematolog ve Onkolog Dr. Üstün Ezer, Genel Koordinatör Hülya Ünver, LÖSEV gönüllüleri, LÖSEV' in iyileşmiş gençleri, çocuklar ve aileler katıldı.

Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü, hem Bursa'nın kalbinde hem de doğayla iç içe bir ortamda lösemi ve kanser ile mücadele eden çocuk ve gençlere hizmet verecek. Köy evlerini andıran yatay bir mimariye sahip enstitüde çocuklar bilim, sanat ve oyun dolu bir ortamda özgürce vakit geçirebilecek. Yaklaşık 2 bin metrekarelik kapalı ve 6 bin metrekarelik peyzaj alanıyla geniş bir alana yayılan köy enstitüsü, Türkiye'nin dört bir yanından gelen çocukları ağırlayarak aynı anda 65 kişilik konaklama imkanı da sunuyor. LÖSEV, bu köyde çocukların hastalıklarını unutup iyileşme süreçlerine destek olacak etkinlikler yapabilmesi için sanat ve spor atölyeleri de dahil birçok birimi çocukların hizmetine sunuyor. Köy Enstitüsü'nde anne çocuk terapi atölyesi, kafeterya, konferans salonu, el işleri atölyesi, drama ve müzik atölyeleri, oyun ve spor atölyesi, LSV dükkan, amfi tiyatro, kütüphane ile yabancı dil ve Türkçe dil eğitimi sınıfları gibi çok sayıda farklı alan bulunuyor.

Köy enstitülerinin önemini vurgulayan LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, "Köy Enstitüleri müthiş bir eserdi müthiş bir kalkınma hamlesiydi. Sanatı, bilimi, geleceği, toprağı, köylülüğü, öğrenen öğretmenler Türkiye'nin geneline yayılacaklar ve bütün halkı aydınlatacaklardı. Ne yazık ki kısa bir süre sonra kapattılar. Kapanmasaydı biz bugün gerçekten dünya lideri bir ülke olurduk. Ne mutlu bize bu güzel eserin açılışını yapacağız. Söz verdik; sevgi, iyilik ve umut dolu mücadelemizde biz kazanacağız" şeklinde konuştu. - BURSA