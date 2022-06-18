Bursa'da masal dünyasına renkli yolculuk - Son Dakika
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Bursa'da masal dünyasına renkli yolculuk

18.06.2022 13:12

Bursa'da masal dünyasına renkli yolculuk Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu sene ikincisini düzenlediği 'Evvel Zaman Şenliği', yurtdışından ve yurtiçinden gelen 32 masal anlatıcısının aktaracağı masallarla çocukları ve yetişkinleri renkli bir dünya yolculuğuna çıkartıyor.

Bursa'da masal dünyasına renkli yolculuk

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu sene ikincisini düzenlediği 'Evvel Zaman Şenliği', yurtdışından ve yurtiçinden gelen 32 masal anlatıcısının aktaracağı masallarla çocukları ve yetişkinleri renkli bir dünya yolculuğuna çıkartıyor.

Pandeminin ardından gelen normalleşme süreciyle Bursalıları kültür ve sanatla buluşturmayı amaçlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'Evvel Zaman Şenliği'nin ilkini geçtiğimiz sene düzenlemişti. Bu sene ikincisi yapılan şenlikle şehrin sosyal hayatına renk katmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Türk Dünyası'nın seçkin masallarını çocuklarla ve yetişkinlerle buluşturuyor. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel danışmanlığında hazırlanan şenlik, 17-26 Haziran tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından Bursa'ya gelen 32 masal anlatıcısı Türk Dünyası'nın seçkin 100 masalını, dokuz gün boyunca Bursa Kent Müzesi bahçesi, Hüdavendigar Kent Parkı, Balat Ormanı sahnesi, Mudanya Sahili, Gölyazı, Vakıf Bera Kent Parkı, Zindankapı, Bursa Yaşam Kültürü Müzesi, Tophane meydanı ve Kocayayla gibi şehrin farklı noktalarında Bursalılarla buluşturacak.

Kent Müzesi önündeki açılış törenine çok sayıda aile çocuklarıyla birlikte katılırken, program Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubu Tümata Grubu'nun konseriyle başladı. Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, kendi çocukluk döneminde masalların insan hayatında daha fazla önem taşıdığını, yeni neslin bu zenginlikten mahrum kaldığını belirtti. Çocukların ekranla değil akranla büyümesi gerektiğini söyleyen Yıldız, "Çocukluğumuz bir varmış, bir yokmuş diye başlayan masallarla geçti. Masalın bitimiyle yeni masalları heyecanla beklerdik. Evvel Zaman Şenliği'yle hem çocuklarımızı hem de çocukluklarını özleyenleri masallarla ve masalcılarla buluşturuyoruz. Geçen sene şehrimizin dört bir yanında bir masal atmosferi oluşturduk. Dünya yavaş yavaş normalleşirken bizler çocuklarımızla birlikte olmak, birlikte hayal kurmak istedik. Masalların gücüne inandık. Bu yılki temamızı Türk Dünyası masallarımızdan seçtik. Şenliğin hayal dünyanızı renklendirmesini ve masal tadında dokuz gün geçirmenizi diliyorum" dedi.

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise, masallarla çocuklara hiçbir şeyin imkansız olmadığının anlatıldığını, düşünce dünyalarının zenginleştirildiğini söyledi. Masalların geçmiş ve kültürümüzle olan bağımızı güçlendirdiğini ifade eden Gözgeç, şenliğin düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından şehrin farklı noktalarında masallar anlatacak olan 32 masal anlatıcısı hatıra fotoğrafı çektirirken, program Tümata Grubu'nun konseriyle devam etti.

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Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da masal dünyasına renkli yolculuk - Son Dakika

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