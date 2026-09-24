Bursa'da okullarda Türk Kızılay iş birliğiyle 18 bin 67 ünite kan bağışı toplandı - Son Dakika
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Bursa'da okullarda Türk Kızılay iş birliğiyle 18 bin 67 ünite kan bağışı toplandı

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Bursa\'da okullarda Türk Kızılay iş birliğiyle 18 bin 67 ünite kan bağışı toplandı
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Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay iş birliğinde yürütülen 'Okulumda KANpanya Var' kampanyasında 2025-2026 eğitim öğretim yılında 19 okulda 18 bin 67 ünite kan bağışı toplandı. Bağışlar binlerce hastaya umut olurken, destek veren okul yöneticilerine teşekkür programı düzenlendi.

Bursa'da öğretmenler ve veliler, 18 bin 67 ünite kan bağışıyla binlerce hayata umut oldu

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde 'Okulumda KANpanya Var' adıyla yürütülen kan bağışı kampanyası, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ulaştığı bağış rakamıyla örnek bir sosyal sorumluluk çalışmasına dönüştü. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi koordinasyonunda Türk Kızılay Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen kampanyalar çerçevesinde, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 19 okulda toplam 18 bin 67 ünite kan bağışı toplandı. Eğitim camiasının gönüllülük ruhuyla ortaya koyduğu bu büyük dayanışma, binlerce hastaya umut olurken Bursa'da yürütülen sosyal sorumluluk çalışmalarına da önemli bir katkı sundu. Son yıllarda kampanyaya katılan okul sayısı yaklaşık 4 kat, toplanan kan bağışı miktarı ise 5 katın üzerinde artış gösterdi. Elde edilen bu sonuç, Bursa'daki eğitim kurumlarının toplumsal dayanışmaya verdiği desteğin önemli göstergelerinden biri oldu.

Kampanyaya katılan okullara teşekkür programı düzenlendi

'Okulumda KANpanya Var' projesi kapsamında kan bağışı kampanyalarına destek veren okul yöneticilerine teşekkür programı düzenlendi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Türk Kızılay Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Nihat Çakır, Bursa Kızılay Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Kılıç, okul yöneticileri ve protokol üyeleri katıldı. Programda, kan bağışı kampanyalarına verdiği destek dolayısıyla Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer'e Türk Kızılay tarafından Kurumsal Altın Madalya takdim edildi. Madalya, Gürhan Çokgezer adına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Kılıç tarafından teslim alındı.

Müdür Yardımcısı Kılıç: "Okullarımız yalnızca akademik başarırının değil, toplumsal sorumluluğun da merkezidir"

Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Kılıç, elde edilen başarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Okullarımız yalnızca akademik başarının değil; yardımlaşmanın, paylaşmanın ve toplumsal sorumluluğun da merkezidir. Öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizin ortaya koyduğu bu büyük dayanışma, Bursa eğitim ailesinin duyarlılığını bir kez daha göstermiştir. Kan bağışı; hayat kurtaran, insanı yaşatan en anlamlı iyiliklerden biridir" dedi.

Kızılay'dan Bursa eğitim ailesine teşekkür

Türk Kızılay Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Nihat Çakır da Bursa'da okullarda yürütülen kan bağışı çalışmalarının her yıl büyüyerek devam etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Dr. Çakır, "Gönüllü ve düzenli kan bağışı, sağlık sistemimizin en önemli ihtiyaçlarından biridir. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle aramızdaki güçlü koordinasyon ve okullarımızın özverili katkıları sayesinde her yıl daha fazla bağışçıya ulaşıyoruz. Bu anlamlı iş birliğiyle binlerce hastaya umut olacak önemli bir başarıya imza atıldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa'da okullarda Türk Kızılay iş birliğiyle 18 bin 67 ünite kan bağışı toplandı - Son Dakika
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