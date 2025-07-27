Bursa\'da Orman Yangını: Kestel-Gürsu Arası Alev Alev

Kestel ile Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın, gece saatlerinde rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Şehre gece karanlığının çökmesiyle, yangının alevleri bir çok noktadan görüntülendi.

Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alandaki alevlere, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve TOMA karadan müdahale ederken, çok sayıda vatandaş ile personel söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Tedbir amaçlı karahıdır ile iğdir köyleri boşaltılırken, gecenin karanlığını aydınlatan alevler, şehrin bir çok noktasından da görüldü. - BURSA