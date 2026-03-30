Bursa\'da Polis Memuru Mehmet Pişik Hayatını Kaybetti

Bursa'da Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Mehmet Pişik, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürü Memduh Pişik'in polis memuru olan kardeşi Mehmet Pişik (54), Bursa'da tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Görev yaptığı Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sevilen bir isim olan Pişik'in vefatı, ailesi ve emniyet camiasını yasa boğdu. Mehmet Pişik'in cenazesi, bugün Karacabey Saadet Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen cenaze töreniyle Karacabey 1 No'u Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. - BURSA