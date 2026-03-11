Bursa'da Ramazan boyunca şehitlere vefa ziyaretleri - Son Dakika
Bursa'da Ramazan boyunca şehitlere vefa ziyaretleri

11.03.2026 22:10
Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca il genelindeki şehitlikleri ziyaret ederek şehit kabirlerinin mevcut durumlarını tespit edildi. Program kapsamında 17 ilçede 170 şehidin kabri başında dualar edildi.

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ramazan ayı kapsamında aziz şehitlerin hatırasını yaşatmak ve saygıyla anmak üzere il genelinde Şehitlik ziyaretleri gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında başta Pınarbaşı Hamitler Şehitliği olmak üzere Bursa'nın 17 ilçesindeki şehitlikler ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde toplam 170 şehidin kabri başında dualar edilirken, şehit mezarlarının mevcut durumları tespit edildi. Var ise gerekli çalışmaların yapılması için takip süreci başlatıldı.

Bu ziyaretlerin şehitliklerin korunması ve gelecek nesillere en vakur haliyle aktarılması için önemli bir çalışma olduğunu vurgulandı. Vatanın birliği, milletin huzuru ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden kahramanların hatırasının yaşatılmasının en temel sorumluluklardan biri olduğu ifade edildi.

Ramazan ayı boyunca yürütülen program kapsamında şehit aileleri ile her fırsatta bir araya gelindi. İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen vefa ziyaretleriyle 520 şehit yakınları evlerinde ve iş yerlerinde ziyaret edildi. Ramazan ayı münasebetiyle düzenlenen İftar sofralarında gönül birlikteliği paylaşıldı. Yapılan ziyaretlerde, "Ezanımız, ay yıldızlı al bayrağımız ve istiklal sevdamız için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahramanlarımızın emanetlerine sahip çıkmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ramazan Bayramı öncesinde il genelindeki tüm şehitliklerin ziyaret edilmesinin planlandığı bildirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Kültür, Bursa, Yerel, Son Dakika

