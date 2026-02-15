Bursa'da 'Ramazan' coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bursa'da 'Ramazan' coşkusu

Bursa\'da \'Ramazan\' coşkusu
15.02.2026 14:07  Güncelleme: 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca kentin yoğun trafiğe sahip noktalarını özel ışıklandırmalarla süsleyerek coşku ve manevi bir atmosfer yaratıyor. Başkan Mustafa Bozbey, yapılan hazırlıklarla birlikte iftar programlarının da düzenleneceğini açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yoğun yaya ve araç trafiğine sahip noktaları özel ışıklandırmalarla süsleyerek Ramazan coşkusunu tüm kentte hissettiriyor.

Bursa'da Ramazan ayına özel dolu dolu programlar hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarını da ışıklandırmalarla donattı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından kentin en işlek noktalarına LED teknolojisi ile üretilen aydınlatma, kandil ve ay yıldız süslemeleri yerleştirilerek şehrin atmosferine manevi bir dokunuş kazandırıldı.

Setbaşı Caddesi, Tarihi Hanlar Bölgesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Haşim İşcan Caddesi, Gökdere, Kent Meydanı ve Mihraplı Parkı gibi yoğun yaya ve araç trafiğine sahip noktalar, 'Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan' yazılı mahyalarla süslendi. Özel tasarımlı ışıklandırmalar, Ramazan ayı boyunca vatandaşlara görsel şölen yaşatacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde yaşanması için tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. 17 ilçede düzenleyecekleri iftar programlarıyla binlerce insana sıcak yemek ulaştırılacağını ve iftariyelik dağıtılacağını belirten Başkan Bozbey, "LED teknolojisi ile üretilen Ramazan ışıklandırmalarıyla da Bursa'nın siluetine Ramazan ayına özgü zarif ve anlamlı bir dokunuş kazandırdık. Ramazan ayının, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini temenni ediyor, tüm hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Bozbey, Yerel Haberler, Etkinlikler, Belediye, İftar, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da 'Ramazan' coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

14:54
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
14:35
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
14:06
Sapığa bak sen Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
Sapığa bak sen! Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
13:56
Dev telefon markası kapanıyor mu Şirketten resmi açıklama geldi
Dev telefon markası kapanıyor mu? Şirketten resmi açıklama geldi
13:39
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç Fark 3 puandan fazla
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla
13:16
Kredi kartı kullananlar dikkat Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 15:21:33. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da 'Ramazan' coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.