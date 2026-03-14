Bozbey: "Kentimizi ve mahallemizi yarınlara hazırlıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bozbey: "Kentimizi ve mahallemizi yarınlara hazırlıyoruz"

14.03.2026 12:52  Güncelleme: 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla her gün farklı bir ilçede iftar düzenleyerek kentin manevi iklimini yansıtmaya devam ediyor. Başkan Mustafa Bozbey, Osmangazi ilçesinde yapılan iftar etkinliğinde vatandaşlarla buluştu.

Ramazan'ın birleştirici ve manevi iklimini kentin tümüne yayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 4 sabit noktadaki iftarların dışında, her gün farklı bir ilçede düzenlediği iftar buluşmalarını bu defa Osmangazi ilçesindeki Dikkaldırım Kapalı Pazar Alanında gerçekleştirdi.

İftara, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, muhtarlar, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Başkan Bozbey, masaları tek tek ziyaret ederek, mahalle halkıyla selamlaşıp sohbet etti.

"Bursa için gece gündüz çalışıyoruz"

Paylaşmanın çoğaldığı, dayanışmanın büyüdüğü, kapıların daha sık çalındığı, gönüllerin birbirine daha fazla yaklaştığı Ramazan ayında aynı sofrada buluşmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Her akşam başka bir ilçede hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Aynı lokmayı paylaşıyoruz. Aynı dualara amin diyoruz. Hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir Bursa için gece gündüz çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin geleceğe güvenle bakabileceği, yarınını düşünmeyeceği bir Bursa hayal ediyoruz. Kentimizi ve mahallelerimizi yarınlara hazırlıyoruz" diye konuştu.

"Sabırla ve ortak akılla hareket ediyoruz"

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ve insan öncelikli yaklaşımla hizmet etmeyi sürdürdüklerini anlatan Başkan Mustafa Bozbey, Osmangazi ilçesinin tarihiyle, mahalleleriyle, kültürel zenginlikleriyle kentin hafızasında önemli bir yeri olduğunu vurguladı. Altyapıdan üstyapıya, çevre düzenlemelerinden ulaşım yatırımlarına kadar her alanda çalışma yürüttüklerini hatırlatan Başkan Bozbey, "Ulaşım konusunda planlı bir süreci yaşama geçiriyoruz. Kavşak düzenlemeleriyle, bölgede açılacak yeni hastaneyle ilgili bağlantı yollarıyla birlikte ulaşım sorununu da ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Raylı sistem konusundaki çalışmalarımız da devam ediyor. Sabırla ve ortak akılla hareket ediyoruz. Bölgeyle ilgili kentsel dönüşüm projelerimiz var. Önümüzdeki süreçte halkımızla paylaşacağız. Şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyorum" diye konuştu.

Hüdavendigar Mahalle Muhtarı Mustafa Pala da yüzlerce vatandaşı aynı sofralarda buluşturan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 13:16:07. #7.13#
SON DAKİKA: Bozbey: "Kentimizi ve mahallemizi yarınlara hazırlıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.