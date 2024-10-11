Bursa\'da Ruh Sağlığı Farkındalığı İçin El Sanatları Sergisi Açıldı

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Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri'nde (TRSM) tedavi gören hastalar tarafından yapılan el sanatları ve resim sergisi Hüdavendigar Kent Parkı'nda açıldı.

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü çerçevesinde düzenlenen etkinliğe; Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Çetin, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Salih Metin, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Tayfun Alperen Esgin, Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Dr. Sevgi Harorlu, Çekirge Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Kemal Kaya, Osmangazi ve Yıldırım Belediyesinden TRSM kurul üyeleri, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesinden öğretim görevlisi ve öğrenciler ile sağlık çalışanları, TRSM hastaları ve aileleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Çetin, ruh sağlığı olmadan fiziksel sağlığın dolayısıyla bütün bir sağlığın olmayacağını söyledi. Psikolojik destek almaya yönelik ön yargı ve etiketlemelerin, ekonomik nedenlerin psikolojik desteğe erişimi kısıtladığını dile getiren Uzm. Dr. Çetin, "Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri sosyal işlevin istikrarlı hale getirilmesi ve bireyin toplum hayatı içerisinde geçirdiği sürenin artırılması ruhsal problem yaşayan hastalara, toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde psiko-sosyal destek hizmeti veren, hastaların takip ve tedavilerin yapılmasını sağlayan, gerektiğinde evde takip, tedavi ve hasta-aile eğitimi yapan, etkin ve ulaşılabilir bir hizmeti sunan merkezlerdir. Bursa' da 7 merkezimizde bir çok hastamıza hizmet vermekteyiz. Hastanelerden ve aile hekimliği birimlerinden yönlendirme veya tanı almış hastalar bizzat başvurarak merkezlerimizden hizmet alabilir" dedi.

TRSM ekiplerinde psikiyatri uzmanları, hemşireler, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar ve ergoterapistler görev yaptığını ifade eden Uzm. Dr. Çetin, "Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü ile de yakın işbirliği halindeyiz. Hastalarımız Halk Eğitim Merkezlerinden görevlendirilen öğretmenlerimizle el işi, resim, spor, yemek gibi konularda eğitim aldığında tedavilerine büyük katkı sağlamaktadır. Bu eğitimler hastaların merkeze gelmelerinde büyük motivasyon kaynağı oluyor ve sergimizde de gördüğümüz gibi çok güzel eserler ortaya çıkıyor. Bu güzel serginin oluşmasında emeği geçen herkese, tüm eğitmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Etkinlikte gün boyu TRSM hastaları tarafından yapılan ebru, ahşap boyama, yağlı boya, el sanatları gibi birçok eser sergilenirken, TRSM hastalarının da katılımıyla söyleşiler, atölyeler yapıldı, çeşitli yarışmalar düzenlendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Bandosu ise katılımcılara keyifli anlar yaşattı. - BURSA