Bursa'da Ruhsatsız Yapılaşmaya Karşı Çalıştay Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa'da Ruhsatsız Yapılaşmaya Karşı Çalıştay Düzenlendi

Bursa\'da Ruhsatsız Yapılaşmaya Karşı Çalıştay Düzenlendi

Bursa Belediyeler Birliği, ruhsatsız ve ruhsat hilafı yapılaşmaya karşı istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, şehir planlama ve imar uygulamaları masaya yatırıldı. Başkan Oktay Yılmaz, kaçak yapılaşma ile kararlı bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

20.12.2024 14:55  Güncelleme: 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da ruhsatsız ve ruhsat hilafı olan yapılaşmaya yönelik çalıştay Bursa Belediyeler Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Bursa Belediyeler Birliği'nin merkezi olan Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nde yapılan toplantıya Bursa Belediyeler Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile üye belediyelerin yapı kontrol müdürleri ve ilgili başkan yardımcıları katıldı. İstişare toplantısında şehir planlama ve imar uygulamaları konusu detaylı bir şekilde ele alındı. Kurum temsilcileri, ilçelerdeki mevcut durum hakkında bilgi verirken, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Çalıştayın ardından birlik encümenine seçilmiş olan üye belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Bursa Belediyeler Birliği Aralık ayı Encümen toplantısında, kaçak yapıların tespiti ve bu yapılarla ilgili alınacak önlemler konusunda belediyelerin ortak bir akılla iş birliği içerisinde hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

"Tavrımız net"

Düzensiz ve plansız yapıların şehrin düzenine ve kent estetiğine darbe vuracağına dikkat çeken Başkan Oktay Yılmaz, bu konuda herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapması gerektiğini belirtti. Bursa'da kronik problem olarak yıllardır kendisini gösteren kaçak yapılaşmayla mücadele edeceklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, "Bursa'nın en önemli sorunlarından bir tanesi kaçak yapılaşma. Şehrimizin genelini kapsayacak şekilde kararlı bir duruş sergileyerek kaçakla mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Politika, Çevre, bursa, Emlak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Ruhsatsız Yapılaşmaya Karşı Çalıştay Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:11 ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
21:06 Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı
20:45 Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu’ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
20:25 Erdoğan’dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye’yi birlikte inşa edeceğiz Erdoğan'dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye'yi birlikte inşa edeceğiz
19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
09:50 El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor
09:47 Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo’ya satmış Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo'ya satmış
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
09:37 İstanbul’da bitmek bilmeyen trafik çilesi İstanbul'da bitmek bilmeyen trafik çilesi
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 21:46:36. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Ruhsatsız Yapılaşmaya Karşı Çalıştay Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.