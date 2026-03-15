Bursa\'da Rumeli Sahur Geleneği Coşkuyla Kutlandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Gülbahçe ve Selamet Mahallelerinde Ramazan ayına özgü Rumeli sahur geleneği bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Rumeli ve Balkan kökenli vatandaşların yoğun olarak yaşadığı mahallelerde, meşaleler, çalgılar ve geleneksel Balkan kıyafetleriyle sokak sokak dolaşan grup, söyledikleri şarkı ve türkülerle mahalleliyi sahura kaldırdı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan etkinlikte mahalle sakinleri balkonlara ve pencerelere çıkarak söylenen türkülere eşlik etti. Kapı kapı dolaşan grup için mahalle sakinleri tarafından hazırlanan börek ve çeşitli ikramlar dağıtıldı. Tüm mahalle gezildikten sonra toplanan yiyeceklerle birlikte sahur yapıldı.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte çocuklardan yaşlılara kadar çok sayıda mahalle sakini sokağa çıkarak bu geleneğe ortak oldu.

BURFEM (Bursa Folklör Eğitim Merkezi) Spor Kulübü Başkanı Adem Serbest, organizasyonun yıllardır devam eden bir gelenek haline geldiğini belirterek, "2012 yılında başlattığımız Rumeli sahur organizasyonumuzu bugün 2026 yılı BURFEM'in 20. yaş yılı olarak tekrar kutluyoruz. Rumeli ve Balkan hemşehrilerimizin olduğu mahallelerimiz; Gülbahçe ve Selamet mahallelerinde organizasyonlarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Birlikte gezip gördünüz, böreklerimizle, tatlılarımızla bu akşam hep birlikte sahur yapacağız. Mahallelilerden gerçekten güzel tepkiler alıyoruz. Her yıl küçük çocuklarımız Ramazan'da sokaklarda sahur organizasyonumuzu bekliyor. İlk yaptığımız yıl nasıl bir tepki alacağımızı bilmiyorduk ama birkaç dostumuza danıştığımızda çok güzel olacağını söylediler ve bu şekilde başlattığımız organizasyonumuz 14 yıldır devam ederek gelenek haline geldi" dedi.

Kuzey Makedonya Bursa Fahri Konsolosu Halil Bedzeti ise organizasyona ilk kez katıldığını ifade ederek, "Bu akşamki sahur organizasyonunda biz de bulunduk, çok keyif aldık. Gerçekten ben böyle bir sahur organizasyonunu ilk defa görüyorum. Herkese çok tavsiye ediyoruz çünkü gerçekten çok güzel ve çok keyifli. İnsanlar bu saatlerde camlarda, kapılarda. Bu güzel börekleri hazırlayan hemşehrilerimize çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatan etkinlik, mahalle sakinlerinin birlikte yaptığı sahurla sona erdi. - BURSA