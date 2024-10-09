Sağanak yağmur bulutları, Bursa semalarında görsel şölen oluşturdu.
Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Karacabey'in Kocaçay Deltası'ndan çektiği görüntüler ile o anları ölümsüzleştirdi. Sağanak bulutlarının gökyüzündeki şekilleri ve güneş ışığının etkisiyle ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. - BURSA
Son Dakika › Yerel › Bursa'da Sağanak Yağmur Görsel Şölen Oluşturdu - Son Dakika
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