Bursa'da Sağlıklı Şehirler İçin Bursa Taahhüdü Açıklandı - Son Dakika
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Bursa'da Sağlıklı Şehirler İçin Bursa Taahhüdü Açıklandı

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20.06.2025 12:27  Güncelleme: 12:34
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Bursa\'da Sağlıklı Şehirler İçin Bursa Taahhüdü Açıklandı
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Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nın 2025 yılı İş Toplantısı'nda Bursa Taahhüdü duyuruldu. Bu taahhüt, insan odaklı, doğaya saygılı ve adil bir yönetim anlayışını benimseyerek sürdürülebilir kentsel geleceklere odaklanıyor.

Sağlıklı şehirler için ortak söz: Bursa Taahhüdü açıklandı

BURSA - Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nın 2025 yılı İş Toplantısı ve Teknik Konferansı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. "Dirençli Sağlıklı Şehirler, Herkes İçin Sürdürülebilir Kentsel Gelecekler" temasıyla düzenlenen konferans kapsamında yapılan Politik Kurul Toplantısı'nda, kentlerin ortak değer ve hedeflerini yansıtan "Bursa Taahhüdü" kamuoyuna duyuruldu.

Toplantının sonunda açıklanan Bursa Taahhüdü, şehirlerin huzurunu ve sürdürülebilirliğini önceleyen güçlü bir yol haritası ortaya koyarken; insan odaklı, doğaya saygılı, adil ve katılımcı yönetim anlayışına bağlı kalınacağını vurguluyor. Belge, kapsayıcı, dirençli ve sürdürülebilir kentsel çevrelerin oluşturulmasını hedeflerken; refahın yalnızca ekonomik büyüme ile değil, sağlık, fırsat eşitliği ve insan onuru ile tanımlanmasını esas alıyor.

Taahhütte, barış ve sosyal uyumun desteklenmesi, kapsayıcı toplumların güçlendirilmesi, çevre koruma politikalarının uygulanması ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi başlıklar da öne çıkıyor. Ayrıca krizlere karşı dirençli ve hazırlıklı şehir sistemlerinin kurulması hedefleniyor.

Toplantıya katılan yerel yönetim temsilcileri de kendi kentlerine dair proje ve iyi niyet mesajlarını "Bursa Taahhüt Duvarı"na yapıştırarak ortak amaç ve sorumluluklara dikkat çekti.

Bozbey: Ortak değerlerin güncellenmiş ifadesi

Toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, şehirlerin son beş yılda pandemi, iklim krizi ve depremler gibi ciddi sınavlardan geçtiğini hatırlatarak, bu süreçte kentlerin sadece sorunları taşıyan değil, aynı zamanda çözümün de merkezinde yer aldığını söyledi.

Küresel ve çok katmanlı bir dayanışmanın kaçınılmaz hale geldiğini vurgulayan Bozbey, "Dünya Sağlık Örgütü'nün çözümün yereldeki taşıyıcıları olan bizlerle birlikte yol alması, hepimizin hayalini kurduğu sağlıklı ve adil bir geleceğe daha güvenle ulaşmamızı sağlayacaktır" dedi.

Bursa Taahhüdü'nün, ortak değerlerin güncellenmiş bir ifadesi olduğuna dikkat çeken Başkan Bozbey, "Bu çağrı; eşitlikten, sağlıktan, adaletten, barıştan ve doğaya duyulan saygıdan yana bir iradenin ifadesidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Sağlıklı Şehirler İçin Bursa Taahhüdü Açıklandı - Son Dakika

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