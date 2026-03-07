Şehit Aileleri ve Gazilere İftar Programı - Son Dakika
Şehit Aileleri ve Gazilere İftar Programı

Şehit Aileleri ve Gazilere İftar Programı
07.03.2026 23:03  Güncelleme: 23:08
Anadolu Şehit Aileleri, Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı (AŞAV) Bursa Şubesi tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Anadolu Şehit Aileleri, Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı (AŞAV) Bursa Şubesi tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından oruçlar açıldı.

İftarın ardından konuşan AŞAV Bursa Şube Başkanı Mehmet Akar, şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrada buluşmanın büyük bir anlam taşıdığını ifade etti. Akar, AŞAV olarak her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduklarını belirterek, "Dün yanınızdaydık, bugün yanınızdayız, Allah izin verirse yarın da yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi. Akar ayrıca programın gerçekleşmesine katkı sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve ekibine teşekkür etti.

Programda söz alan Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanlığı adına Nurtaç Usta ise şehitlerin milletin gönlünde yaşamaya devam ettiğini vurguladı. Usta, Bakara Suresi'nden ayet okuyarak şehitlerin manevi değerine dikkat çekti ve şehit aileleri ile gazilerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını ifade etti. Usta ayrıca organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen AŞAV Bursa Şube Başkanı Mehmet Akar ve vakıf yöneticilerine teşekkür etti.

AŞAV Genel Başkanı Ziya Sözen ise konuşmasında şehitlerin vatan, bayrak ve mukaddes değerler uğruna en büyük fedakarlığı yaptığını belirterek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğuna dikkat çeken Sözen, güçlü bir savunma sanayisinin ve toplumsal dayanışmanın önemine değindi.

Program kapsamında şehit ailelerine vefa ve teşekkür amacıyla plaket takdim edildi. Duygusal anların yaşandığı törende şehit ailelerine gösterilen ilgi ve saygı katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.

AŞAV'ın Türkiye genelinde 27 ilde şubesinin bulunduğunu belirten Sözen, vakıf olarak şehit aileleri ve gazilere yönelik sosyal destek çalışmalarını sürdürdüklerini ve üniversite öğrencilerine düzenli burs sağladıklarını ifade etti. Sözen ayrıca hedeflerinin 2026 yılı Haziran ayına kadar şube sayısını 65'e çıkarmak olduğunu söyledi.

Programa Anadolu Şehit Aileleri, Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı (AŞAV) Genel Başkanı Ziya Sözen, AŞAV Bursa Şube Başkanı Mehmet Akar, Eskişehir, Çanakkale ve İstanbul şube başkanları, Bursa'daki siyasi parti ilçe başkanları ve yardımcıları, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile çok sayıda şehit ailesi ve gazi katıldı.

Program, şehitler için yapılan duaların ardından sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

