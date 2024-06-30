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Bursa'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu.

Yangın, Kestel ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Ediilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede otomobili sararken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.