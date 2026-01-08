Büyükşehir ekipleri, şiddetli rüzgara karşı sahada - Son Dakika
Büyükşehir ekipleri, şiddetli rüzgara karşı sahada

Büyükşehir ekipleri, şiddetli rüzgara karşı sahada
08.01.2026 14:29  Güncelleme: 14:31
Bursa'da saatte 120 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgar, ağaç devrilmeleri ve çatıların yerinden kopması gibi olumsuzluklara yol açtı. Büyükşehir Belediyesi, 356 personel ve 124 araç ile ihbarlara müdahale ederek güvenlik önlemleri aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgarın yol açtığı olumsuzluklara karşı tüm imkanlarıyla görev yaptı.

Bursa'da saatte 120 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgar, kent genelinde çeşitli olumsuzluklara neden oldu. Gece saatlerinden itibaren gelen ihbarlara hızlı şekilde müdahale eden Büyükşehir ekipleri, 356 personel ve 124 araçla toplam 100'ü aşkın ihbarı kısa sürede değerlendirdi. İhbarların büyük bölümünü ağaç devrilmeleri, çatı, tabela, panel ve saç levhaların yerinden kopması ile inşaat alanlarındaki riskli unsurlar oluşturdu.

İtfaiye, Zabıta, Park ve Bahçeler, Destek Hizmetleri, BUSKİ, BURULAŞ, ilçe belediyeleri ve UEDAŞ koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda; Panayır Yolu, BURSARAY istasyonları, Ankara Yolu, Haşim İşcan Caddesi, parklar ve mezarlıklar başta olmak üzere riskli alanlarda gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklarda vatandaşların ALO 153 veya 444 16 00 numaralarından Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşabileceği bildirildi. - BURSA

Son Dakika Yerel Büyükşehir ekipleri, şiddetli rüzgara karşı sahada - Son Dakika

SON DAKİKA: Büyükşehir ekipleri, şiddetli rüzgara karşı sahada - Son Dakika
