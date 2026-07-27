Bursa'da Su Kesintisi Duyurusu

BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Akpınar Mahallesi; Sanayi Cad.(Mudanya yolu) ile Asker sk.-1.Acar sk.-1.Akpınar sk. arasında kalan cadde ve sokaklar. Hakimiyet cad. ile Armağan cad. (emek spor tesisleri dahil) Osmangazi Gazi Anadolu lisesi-521. Sk. arasında kalan cadde ve sokaklar. Hamitler Mahallesi; Hakimiyet cad.-Kavaklı cad.-Huzur cad.-3.Nazlı sk.-1.Ozan sk.-Dicle sk. Hamidiye cad. 3. Dumlupınar cad. arasında kalan cadde ve sokaklarda 28.07.2026 tarihinde 09: 00-16: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı belirtildi. Vatandaşlardan tedbirli olunması rica olundu.