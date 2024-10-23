Bursa'da Su Kesintisi Uyarısı - Son Dakika
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Bursa'da Su Kesintisi Uyarısı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ tarafından yapılacak olan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi olacağına dair duyuru yaptı. Kesintiler 23 Ekim 2024 tarihinde başlayacak.

23.10.2024 22:24
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ tarafından bakım yapılacağı için bazı mahallelerde su kesintisi olacağını duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından içme suyu hatlarında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde Osmangazi İlçesi İstiklal Mahallesi; 1. Hürriyet Cadde, Fuatkuşcuoğlu Cadde, Yeşilova Cadde, 3. Aydın Cadde, Atilla Cadde arasında kalan cadde ve sokaklarda, Adalet Mahallesi; Yeşilova Cadde, 3. Aydın Cadde, 1.Hürriyet Cadde, 1.Adalet Cadde, Sönmez Cadde arasında kalan cadde ve sokaklarda, Soğukkuyu Mahallesi; 1.Hürriyet Cadde, Soğukkuyu Cadde, 6. Fırın Sokak, 2. Güneş Sokak arasında kalan cadde ve sokaklarda 23 Ekim 2024 saat 20: 00 ile 24 Ekim 2024 saat 06: 00 tarihleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur. BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından içme suyu hatlarında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde Osmangazi İlçesi Sırameşeler Mahallesi; İzmir Yolu Cadde, 2. Ormanlar Yolu Cadde, 2. Başak Sokak, 1. Seyhan Sokak, 5. Adalet Sokak, 8. İmsak Sokak, 10. Uğur Sokak arasında kalan cadde ve sokaklar, Alemdar Mahallesi; 1. Bahçeli Sokak, 1. Söğütlü Sokak, 2. Ormanlar Yolu Cadde, 2. Başak Sokak, 1. Sema Sokak, 517. Sokak arasında kalan cadde ve sokaklarda 23 Ekim 2024 tarihinde saat 20: 00 ile 24 Ekim 2024 tarihi 06: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Su Kesintisi Uyarısı - Son Dakika

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