BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Yenişehir İlçesi Ulucami Mahallesi Mescit Sokak, Ali Haydar Sokak, Hacı Ali Sokak ve civarında 21.06.2025-11.07.2025 tarihleri arasında 10.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur. - BURSA
Son Dakika › Yerel › Bursa'da Su Kesintisi Uyarısı - Son Dakika
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