Bursa'da Su Kesintisi Uyarısı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Gümüştepe Mahallesi ve civarında 04 Ağustos 2025 (PAZARTESİ) tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur" denildi. - BURSA