Bursa'da su kesintisi yaşanacak

Yerel

BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi alt kısımları, Teferrüç Mahallesi alt kısımları, Zümrütevler Mahallesi üst kısımları, Yeni Mahalle üst kısımları, Mollaarap Mahallesi Devrengeç Caddesi üst kısımları, Premir Mahallesi Teleferik Meydanı ve civarında 17 Temmuz Çarşamba Günü saat 22.00 ile 18 Temmuz 2024 Perşembe günü saat 10.00'a kadar su kesintisi yapılacak. - BURSA