Bursa'da Sürücüler Fermuar Sistemini Uyguladı - Son Dakika
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Bursa'da Sürücüler Fermuar Sistemini Uyguladı

Bursa\'da Sürücüler Fermuar Sistemini Uyguladı

Bursa'da sürücüler, ambulansı görünce fermuar sistemini başarıyla uyguladı, sağlık ekipleri takdir etti.

10.02.2025 10:14
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Bursa'da ambulansı gören sürücüler, fermuar sistemini başarıyla uyguladı. Duyarlı sürücülerin o anları ambulanstaki sağlık personelinin kameralarına yansıdı. Bursa'daki sürücülerin, ambulansı gördüklerinde fermuar sistemini uygulaması büyük alkış aldı.

Bursa'da Kestel ilçesinden aldığı vakayı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine yetişmeye çalışan 112 Acil Servis ekipleri, zamanla yarıştı. Ambulansın sirenlerini duyan sürücülerin ise, fermuar sistemini başarıyla uygulaması büyük beğeni topladı. Yoğun trafiğe rağmen ambulans vakaya hızla hastaneye ulaştırırken, sürücülerin her geçen gün fermuar sistemini başarıyla uygulaması ambulans içerisindeki kameraya yansıdı.

Sağlık yetkilileri, sıkışık trafikte sürücülerin ambulansı gördüklerinde ve sesini duyduklarında sol şeridi boşaltmaya çalışmamalarını, sol ve orta şeridin ortasını fermuar gibi açmalarını istedi.

Yapılan paylaşımın altına yapılan yorumlarda ise, vatandaşların sürücülerin bu sistemi iyi kavramaları gerektiği, ambulans şoförlerine yardımcı olmalarını istemesi de dikkat çekti. - BURSA

Kaynak: İHA

Sağlık, trafik, Yerel, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Sürücüler Fermuar Sistemini Uyguladı - Son Dakika

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