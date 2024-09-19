Bursa\'da Tarım Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

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Bursa'da tarım ve hayvancılığın planlanması, sağlıklı büyümesi ve katma değerli hale getirilmesi için Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Tarım Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yaptı. Tarım ve Peyzaj Aş. Genel Müdürü Sedat Akar, "Hedefimiz Bursa'da tarım ve hayvancılık sektörünün sıkıntılarına çözüm bulmak. Bu konuda uzmanlarla birlikte önemli yol kat edeceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Bursa'nın tarım potansiyelini en verimli şekilde değerlendirmek, mevcut sorunları tespit edip çözüm yolları üretmek hedefiyle Bursa'daki Ziraat Odası Başkanları, akademisyenler, veteriner hekimler ve Tarım Peyzaj Aş. yönetimi koordinasyon toplantısında bir araya geldi.

Tarım Peyzaj Aş. Genel Müdürü Sedat Akar, "Üniversitelerimizden gelen bilimsel bakış açısıyla, ziraat odalarımızın sahadaki tecrübesi ve Tarım Peyzaj Aş. ekibiyle, Bursa tarımının geleceğine yön verecek öneriler geliştireceğiz" dedi.

Bursa Tarım Koordinasyon Kurulu, sorunlara çözüm getirme hedefiyle kuruldu. Kurul, düzenli toplantılarla sorunları en iyi bilenlerden dinleyerek etkin çözümler üretecek.

Bursa'nın tarım ve hayvancılık potansiyelinin Türkiye'nin en önemli değerlerinden olduğunu hatırlatan Tarım Peyzaj Aş. Genel Müdürü Sedat Akar, "Bu potansiyeli en verimli şekilde değerlendirmek, mevcut sorunları tespit edip çözüm yolları üretmek hedefiyle bir aradayız. Hepinizin katkılarıyla, bu süreçte Bursa tarımını daha ileriye taşıyacak stratejiler geliştireceğimize inanıyorum. Bursa, tarımda uzun yıllara dayanan güçlü bir birikime sahip. Ancak, değişen iklim şartları, teknolojik gelişmeler ve küresel pazar dinamikleri, tarım sektöründe sürekli olarak yeni meydan okumalar doğuruyor. Bugün burada bu meydan okumaları nasıl fırsata çevirebileceğimizi, tarımın sürdürülebilirliğini sağlarken çiftçimizin refahını nasıl artırabileceğimizi konuşacağız. Ziraat odaları ve üniversitelerden oluşturacağımız tarım danışma kuruluyla sorunları en iyi bilenlerden dinleyerek etkin çözümler getireceğiz. Üniversitelerimizden gelen bilimsel bakış açısıyla, ziraat odalarımızın sahadaki tecrübesi ve Tarım Peyzaj A.Ş. ekibiyle, Bursa tarımının geleceğine yön verecek öneriler geliştireceğimize eminiz. İnovasyonun ve iş birliğinin ön planda olduğu bu sürecin Bursa'mıza fayda sağlayacağını umuyorum" şeklinde konuştu. - BURSA