Bursa'da trafiği tehlikeye düşürenlere 300 bin lira ceza - Son Dakika
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Yerel

Bursa'da trafiği tehlikeye düşürenlere 300 bin lira ceza

Bursa'da trafik polisleri şehrin belirli noktalarında yaptıkları denetimlerde kuralları ihlal eden sürücülere toplam 300 bin lira ceza yazdı. Alkollü sürücüler ise gece boyu denetimde olan polis ekiplerinden kaçamadı. 16 alkollü sürücü olmak üzere, trafiği tehlikeye düşüren çok sayıda sürücüye yaklaşık 300 bin lira idari ceza uygulandı.

02.05.2024 00:39
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Bursa'da trafiği tehlikeye düşürenlere 300 bin lira ceza

Trafik kurallarını ihlal edenler denetlendi, alkollü sürücüler bir bir yakalandı

BURSA - Bursa'da trafik polisleri şehrin belirli noktalarında yaptıkları denetimlerde kuralları ihlal eden sürücülere toplam 300 bin lira ceza yazdı.

Bursa'da trafik ekipleri alkollü sürücülere geçit vermedi. Alkollü direksiyon başına geçen sürücüler, gece boyu denetimde olan polis ekiplerinden kaçamadı. 16 alkollü sürücü olmak üzere, trafiği tehlikeye düşüren çok sayıda sürücüye yaklaşık 300 bin lira idari ceza uygulandı.

Kent merkezinde kural ihlali yapan sürücüler için kolları sıvayan trafik polisleri, şehrin farklı noktalarında denetimleri sıklaştırdı. Çok sayıda sürücünün girdiği uygulamada polis ekipleri, alkollü direksiyon başına geçen, trafiği tehlikeye düşüren, ehliyetsiz ve eksiği olan sürücülere geçit vermedi. Gece boyu devam eden uygulamada 200 üzerinde araç sorgulanırken, 16'ı alkollü olmak üzere eksiği bulunan ve trafiği tehlikeye düşüren sürücülere, toplamda 300 bin lira idari ceza uygulandı.

Denetimlerin, vatandaşların huzur ve can güvenliğini sağlamak için yapılırken, polis uygulamalarının hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da trafiği tehlikeye düşürenlere 300 bin lira ceza - Son Dakika

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