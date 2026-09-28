Bursa'da Türkiye-İtalya maçı öncesi Bursastore'da milli forma talebi arttı - Son Dakika
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Bursa'da Türkiye-İtalya maçı öncesi Bursastore'da milli forma talebi arttı

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Bursa\'da Türkiye-İtalya maçı öncesi Bursastore\'da milli forma talebi arttı
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UEFA Uluslar A Ligi'nde İtalya ile karşılaşacak Türkiye'nin milli formaları, Bursa'daki Bursastore'da satışa çıktı; maç öncesi forma talebi arttı. Mağaza çalışanı Ebru Deniz, satış ve taleplerden memnun olduklarını, ailelerin çocuklarına da forma aldığını söyledi.

Bursa'da oynanacak Türkiye- İtalya karşılaşması öncesi Bursastore'da satışa çıkan milli formalara ilgi arttı. Mağaza çalışanı Ebru Deniz, "Satışlardan ve taleplerden memnunuz" dedi.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında İtalya ile karşılaşacak olan Türkiye'nin formaları, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'ndaki Bursastore'da satışa çıktı. Sirkülasyondan memnun olduklarını belirten mağaza çalışanı Ebru Deniz, "2018 yılından beri Bursaspor'a hizmet vermekteyim. Satışa çıktığı günden itibaren talepler arttı. Çok çocuk görmüyoruz ancak, taleplerimiz fazla. Aileler, kendilerine alırken çocuklarına da almayı ihmal etmiyor" dedi.

Ankara'dan Bursa'ya gelen 10 yaşındaki Fırat Eymen, "Maç için çok heyecanlıyım, formaları da çok beğendim. Kırmızı ve beyaz birleşince çok güzel oluyor" dedi.

Yıllardır Bursaspor maçlarına gittiğini belirten 31 yaşındaki Burak Bileç ise, "Eski stadyumda maçlara gidiyordum. Milli takımımız burada oynayacak, biz de yerimizi alıp destekleyeceğiz. En son Hırvatistan maçı oynandı, şimdi de İtalya'yı ağırlıyoruz. Bursa milli takıma uğurlu geliyor, buradaki maçı alacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa'da Türkiye-İtalya maçı öncesi Bursastore'da milli forma talebi arttı - Son Dakika
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