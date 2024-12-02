Bursa\'da Vatandaş Sincabı Besledi

Sincabı kendi elleriyle böyle besledi
BURSA - Bursa'da Reşat Oyal Kültür Parkı'nda gezen bir vatandaş, karşılaştığı sincabı elleri ile besleyip o anları kayıt altına aldı.
Reşat Oyal Kültür Parkı gezen bir vatandaş, parkta gezerken sincap ile karşılaştı. Sincabın ürküp kaçmadığını gören vatandaş, yanında bulunan fındığı hayvanla paylaştı. Fındığı sincap ile paylaştığı o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Fındıkları alan sincap, ağaca tırmanıp gözden kayboldu.
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