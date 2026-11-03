Bursa'da yaralı gökdoğan DKMP 2. Bölge Müdürlüğünce tedaviye alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa'da yaralı gökdoğan DKMP 2. Bölge Müdürlüğünce tedaviye alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Bursa\'da yaralı gökdoğan DKMP 2. Bölge Müdürlüğünce tedaviye alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bursa\'da yaralı gökdoğan DKMP 2. Bölge Müdürlüğünce tedaviye alındı
Haber Videosu

Bursa'da yaralı halde bulunan gökdoğan, bir vatandaşın ihbarı üzerine DKMP 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince teslim alınarak koruma altına alındı. Veteriner hekim gözetiminde tedavisi sürdürülen kuşun iyileşmesinin ardından doğal yaşamına dönmesi hedefleniyor.

Bursa'da yaralı halde bulunan gökdoğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak koruma altına alındı.

Yaralı gökdoğanı fark eden duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen DKMP ekipleri, kuşu teslim alarak bakım ve tedavisi için gerekli çalışmaları başlattı. Veteriner hekimlerin gözetiminde bakımı sürdürülen gökdoğanın sağlık durumunun iyileştirilmesi için çalışma yürütülüyor. Tedavi sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yeniden kanat çırparak doğal yaşamına dönmesi hedeflenen gökdoğan, ekiplerin gözetiminde tutuluyor.

DKMP 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yaban hayatının korunmasında vatandaş duyarlılığının önemine dikkat çekerek ihbarda bulunan vatandaşa teşekkür etti.

Kaynak: İHA
GüncelBursaYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
6 suç kaydı vardı, hiç tanımadığı kadına dehşeti yaşattı Hayat karartan tokat kamerada 6 suç kaydı vardı, hiç tanımadığı kadına dehşeti yaşattı! Hayat karartan tokat kamerada
Enflasyon rakamları açıklandı Enflasyon rakamları açıklandı
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu Kasım ayı kira artış oranı belli oldu
Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti İşte yeni oran Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte yeni oran
Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır
Demet Akalın’a ikinci çocuk sorusu Verdiği yanıt herkesi güldürdü Demet Akalın'a ikinci çocuk sorusu! Verdiği yanıt herkesi güldürdü
12:39
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
12:28
Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Korece teşekkürü damga vurdu
Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Korece teşekkürü damga vurdu
12:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore’de Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı
12:07
Bahçeli’den dünyaya yeni ittifak çağrısı Merkezinde Kudüs var
Bahçeli'den dünyaya yeni ittifak çağrısı! Merkezinde Kudüs var
11:56
Futbol dünyası yasta Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
11:48
Yıldız ismi duyurdular Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
11:18
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi
10:07
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 12:59:15. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da yaralı gökdoğan DKMP 2. Bölge Müdürlüğünce tedaviye alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android