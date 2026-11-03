Bursa\'da yaralı gökdoğan DKMP 2. Bölge Müdürlüğünce tedaviye alındı

Bursa'da yaralı halde bulunan gökdoğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak koruma altına alındı.

Yaralı gökdoğanı fark eden duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen DKMP ekipleri, kuşu teslim alarak bakım ve tedavisi için gerekli çalışmaları başlattı. Veteriner hekimlerin gözetiminde bakımı sürdürülen gökdoğanın sağlık durumunun iyileştirilmesi için çalışma yürütülüyor. Tedavi sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yeniden kanat çırparak doğal yaşamına dönmesi hedeflenen gökdoğan, ekiplerin gözetiminde tutuluyor.

DKMP 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yaban hayatının korunmasında vatandaş duyarlılığının önemine dikkat çekerek ihbarda bulunan vatandaşa teşekkür etti.