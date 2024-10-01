Bursa'da Yaşlılar Günü Etkinlikleriyle Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa'da Yaşlılar Günü Etkinlikleriyle Kutlandı

Bursa\'da Yaşlılar Günü Etkinlikleriyle Kutlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinleri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde moral depoladı ve keyifli anlar yaşadı.

01.10.2024 15:10  Güncelleme: 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinleri, Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde keyifli anlar yaşayarak moral depoladı.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Bursa'da da bir dizi program gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde düzenlenen programa, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Düşünsel Şentürk ve huzurevi sakinleri katıldı. Huzurevi sakinleri tarafından hazırlanan eserlerle oluşturulan sergi, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Bocce turnuvasında hünerlerini sergileyen yaşlılar, müzik dinleyerekte eğlenceli vakit geçirdi. Misafirlerle sohbet dolu bir gün geçiren yaşlılar, tecrübelerini ve hatıralarını da anlatma imkanı buldu. Öte yandan 1 Ekim Dünya Kahve Günü sebebiyle BURFAŞ tarafından huzurevi sakinlerine kahve ikramında bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, toplumun tüm kesimlerini olduğu gibi yaşlıları da önemsediklerini söyledi. Hayatlarını rahat sürdürebilmeleri için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını belirten Mehmet Emin Direkçi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü de çeşitli etkinliklerle kutladıklarını ifade etti. Herkesin bir gün yaşlanacağını, önemli olanın ise ihtiyarlamamak olduğunu dile getiren Direkçi, "Yaş almak, yaşlanmak çok keyifli bir şey. Onun için her yaşın bir birikimi var. Her yaşın bir güzelliği var. Önemli olan hem fiziksel hem de zihnen ayakta kalabilmektir. Biz de buradaki konuklarımızın böyle olması için gayret ediyoruz. Yaşlılarımızın hayatını renkli kılmak istiyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Sağlık, Yerel, Yaşam, Dünya, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Yaşlılar Günü Etkinlikleriyle Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:58 İsrail’i vuran İran’dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak İsrail'i vuran İran'dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak
19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 21:22:02. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Yaşlılar Günü Etkinlikleriyle Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement