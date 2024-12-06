Bursa'da Yavru Kedi Aracın Kaputundan Kurtarıldı - Son Dakika
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Bursa'da Yavru Kedi Aracın Kaputundan Kurtarıldı

Bursa\'da Yavru Kedi Aracın Kaputundan Kurtarıldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde park halindeki bir aracın kaputuna sıkışan yavru kedi, belediye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi için hayvan rehabilitasyon merkezine gönderildi.

06.12.2024 10:56  Güncelleme: 10:59
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Bursa'da park halindeki bir aracın kaput bölümüne sıkışan yavru kedi, Yıldırım Belediyesi ekiplerince kurtarılarak tedavisi yapılmak üzere Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

Davutkadı Mahallesi Musababa Caddesi üzerinde park halindeki aracının motor kısmından ses geldiğini duyan duyarlı vatandaşlar, Yıldırım Belediyesi İletişim Merkezi'ne haber verdi. Aracın kaputunu açan ekipler, motor kısmına sıkışan kediyi kurtararak Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim etti. Yıldırım Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Barınma Merkezi'nde misafir edilen yavru kedinin tedavileri sürdüğü bilgisini veren Veteriner İşleri Müdürü Nedret Çekmecegil minik kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Kaputa vur

Havaların soğuması ve yağışların artmasının, insanlar kadar hayvanlar için de yaşamlarının ağırlaştırdığını ifade eden Başkan Yılmaz, "Kış aylarında sokak hayvanları barınacak sıcak bir nokta ararlar. Yağıştan ve soğuktan korunaklı olduğu için araçların motor kaputunun altına sığınabilirler. Özellikle sabahları araçlarınızı çalıştırmadan önce kaputa vurmak suretiyle ses yaparak hayvanların bulunduğu yerden çıkmasına yardımcı olabilirsiniz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Yavru Kedi Aracın Kaputundan Kurtarıldı - Son Dakika

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