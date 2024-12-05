Bursa'da Yeni Yıl Coşkusu: Bursa Yeni Yıl Meydanı Açılıyor - Son Dakika
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Bursa'da Yeni Yıl Coşkusu: Bursa Yeni Yıl Meydanı Açılıyor

Bursa\'da Yeni Yıl Coşkusu: Bursa Yeni Yıl Meydanı Açılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Eski Atatürk Stadyumu alanında 'Bursa Yeni Yıl Meydanı'nı kurarak, 13-31 Aralık tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle Bursalılara eğlenceli bir yeni yıl deneyimi sunacak. Buz pisti, alışveriş stantları ve sahne performansları gibi aktivitelerle zenginleştirilecek meydan, her yaştan ziyaretçiye hitap edecek.

05.12.2024 12:56  Güncelleme: 13:04
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Yeni yıl heyecanını kentin merkezinde coşkuyla yaşatmaya hazırlanan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Eski Atatürk Stadyumu alanında 'Bursa Yeni Yıl Meydanı'nı oluşturuyor. Buz pisti ve yapay kar yağışından alışveriş stantlarına, fotoğraf çekilme alanlarından sahne performanslarına kadar birçok etkinlik alanının olacağı meydanda, Bursalılara eğlenceli ve nostaljik bir yeni yıl ruhu sunulacak.

Vatandaşların huzur ve güven içerisinde 2025'i karşılayabilmeleri için Bursa Kültür A.Ş. ve ilgili birimleriyle hazırlıklarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni yılın büyük bir coşkuyla karşılanması için Eski Atatürk Stadyumu alanında 'Bursa Yeni Yıl Meydanı'nı oluşturuyor. Yeni Yıl Meydanı, 13-31 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan birbirinden eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Ziyaretçilere eğlenceli ve nostaljik anlar yaşatacak olan meydanda, atlı karınca, tren, buz pisti, yeni yıl süslemeleri, çocuklar için etkinlik alanları, fotoğraf çekim köşeleri, yeme-içme alanları, alışveriş stantları, atölyeler, konserler ve yapay kar yağışı gibi birçok aktivite yer alacak. Her yaştan vatandaşın keyifli vakit geçireceği Yeni Yıl Meydanı'nda, açık hava buz pisti de kurulacak. Bursalıların yeni yılın büyüleyici atmosferini doyasıya yaşayacağı Yeni Yıl Meydanı, her yaşa hitap eden yiyecek ve içecek stantlarıyla hem eğlenceyi hem de lezzeti bir arada sunacak. Kestane, sıcak çikolata, sahlep ve daha birçok lezzetli atıştırmalık Bursalılarla buluşacak. Ziyaretçilerin anlarını ölümsüzleştirebilmeleri için etkileyici süslemelerle birbirinden özel fotoğraf çekilme alanları da hazırlanacak. Ayrıca hediyelik eşya, takı, dekorasyon gibi ürünlerin satışa sunulacağı alışveriş stantları da yer alacak. Sahne performansları, gösteriler, atölyeler, konserler, DJ performansları ve çok daha fazlası 'Bursa Yeni Yıl Meydanı'ndaki yerini alacak.

Alanda incelemelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Bozbey, "Yeni yıl coşkumuzu Bursa Yeni Yıl Meydanı'nda yaşayacağız. 13-31 Aralık tarihlerinde gerçekleştireceğimiz birbirinden eğlenceli etkinlik ve sahne performanslarıyla, yeni yıl heyecanımızı Bursalılarla paylaşacağız. Tüm hemşehrilerimizi Yeni Yıl Meydanı'mıza davet ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Yeni Yıl Coşkusu: Bursa Yeni Yıl Meydanı Açılıyor - Son Dakika

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