Bursa'da Yılın İlk Lavanta Hasadı Başladı - Son Dakika
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Bursa'da Yılın İlk Lavanta Hasadı Başladı

Bursa\'da Yılın İlk Lavanta Hasadı Başladı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde lavanta hasadı başladı. Lavanta tarlalarının artış gösterdiği Bursa'da, lavanta çiçeğinden elde edilen yağlar değerlendiriliyor.

11.07.2024 10:33  Güncelleme: 10:35
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yılın ilk lavanta hasadı başladı.

Orhaneli ilçesi Şükriye Mahallesi'nde yapılan tarla gününe Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Bursa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, Orhaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlkay Sevinç ve personeller katıldı.

Uludağ eteklerinde yer alan Orhaneli, lavanta ile renklendi. Hasat zamanı gelen lavantalar için yapılan tarla gününe katılan Bursa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, Bursa'da lavanta dikim alanlarının önceki yıllara oranla artış gösterdiğini söyledi. Dünyada ticareti yapılan uçucu yağların baş sıralarında bulunan lavanta çiçeğinden elde edilen Lavandula Angustifolia yağları, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Keles ilçesi Belenören Mahallesi'nde yaptırılan distilasyon (damıtma) ünitesinde değerlendiriliyor. Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak, kıraç arazileri değerlendirmek, kırsal turizmi canlandırmak ve arıcılığı yaygınlaştırmak amacıyla Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde ekimi yapılan lavantalar hasat edilmeye başlandı. Lavanta artan ticari değerinin yanı sıra farklı endüstri kolları, ilaç sanayi ve aromaterapi alanında da talep görüyor.

Lavanta üreticisi Mehmet Emin Suuçak "Tıbbi aromatik bitkiler sınıfında olan lavanta tarlasındayız. Lavantalarımız hem yağ hem de dekorasyon ürünü olarak pazarda müşteri bulmakta. Yöneticilerimiz bize bu konularda destek olursa üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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