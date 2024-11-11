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Bursa'dan Antalya'ya uçak seferleri başladı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesi, Antalya'dan gerçekleşen ilk uçak seferiyle tarihi bir gün yaşadı. Antalya'dan gelen yolcular, Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Yenişehir Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri tarafından mehteran eşliğinde karşılandı.

Yolcular, mehteran sürprizi karşısında şaşırırken, aynı zamanda duydukları mutluluğu ifade ederek bu önemli projeyi hayata geçiren yetkililere teşekkürlerini iletti.

Yenişehir Havalimanı gelişiyor

Yenişehir Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, ilk uçuşun gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Antalya'dan gerçekleşen ilk uçak seferinden gelen yolcularımızı büyük bir sevinçle karşıladık. Şimdi ise Bursa'dan Antalya'ya yolcularımızın hareket etme zamanı geldi. Göreve başladığımız ilk günden bu yana Yenişehir Havalimanı'nın gelişimini arzu ediyor ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yakın zamanda Almanya uçuşlarımızın da başlayacağını ve seferlerin artarak devam edeceğini ümit ediyoruz."

Almanya seferleri başlıyor

Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de bu özel günün Bursa için taşıdığı öneme vurgu yaptı. Yenişehir Havalimanı'nın geleceğine olan inancını dile getiren Esgin, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Bursa Havalimanı için tarihi bir gün. Antalya'dan gelen yolcularımızı büyük bir mutlulukla karşıladık. Çok yakında daha fazla seferlerimiz başlayacak. Bursa'ya ve Yenişehir Havalimanı'na olan inancımız tam. 25 yıl önceki tartışmaları artık geride bırakmak istiyoruz ve bu konuda kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz. Ayrıca bir müjde daha paylaşmak isterim nisan ayı itibarıyla Almanya uçuşlarımız başlayacak."

Yenişehir Havalimanı'nın gelişimi için atılan bu adım, Bursa'nın havacılık alanındaki potansiyelini güçlendirme yolunda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. - BURSA