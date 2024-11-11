Bursa'dan Antalya'ya Uçak Seferleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa'dan Antalya'ya Uçak Seferleri Başladı

Bursa\'dan Antalya\'ya Uçak Seferleri Başladı

Bursa'nın Yenişehir ilçesi, Antalya'dan gelen ilk uçak seferiyle tarihi bir gün yaşadı. Yolcular mehteran eşliğinde karşılanırken, Yenişehir Havalimanı'nın gelişimi ve Almanya seferlerinin de yakında başlaması için umut verici açıklamalar yapıldı.

11.11.2024 13:16  Güncelleme: 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'dan Antalya'ya uçak seferleri başladı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesi, Antalya'dan gerçekleşen ilk uçak seferiyle tarihi bir gün yaşadı. Antalya'dan gelen yolcular, Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Yenişehir Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri tarafından mehteran eşliğinde karşılandı.

Yolcular, mehteran sürprizi karşısında şaşırırken, aynı zamanda duydukları mutluluğu ifade ederek bu önemli projeyi hayata geçiren yetkililere teşekkürlerini iletti.

Yenişehir Havalimanı gelişiyor

Yenişehir Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, ilk uçuşun gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Antalya'dan gerçekleşen ilk uçak seferinden gelen yolcularımızı büyük bir sevinçle karşıladık. Şimdi ise Bursa'dan Antalya'ya yolcularımızın hareket etme zamanı geldi. Göreve başladığımız ilk günden bu yana Yenişehir Havalimanı'nın gelişimini arzu ediyor ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yakın zamanda Almanya uçuşlarımızın da başlayacağını ve seferlerin artarak devam edeceğini ümit ediyoruz."

Almanya seferleri başlıyor

Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de bu özel günün Bursa için taşıdığı öneme vurgu yaptı. Yenişehir Havalimanı'nın geleceğine olan inancını dile getiren Esgin, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Bursa Havalimanı için tarihi bir gün. Antalya'dan gelen yolcularımızı büyük bir mutlulukla karşıladık. Çok yakında daha fazla seferlerimiz başlayacak. Bursa'ya ve Yenişehir Havalimanı'na olan inancımız tam. 25 yıl önceki tartışmaları artık geride bırakmak istiyoruz ve bu konuda kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz. Ayrıca bir müjde daha paylaşmak isterim nisan ayı itibarıyla Almanya uçuşlarımız başlayacak."

Yenişehir Havalimanı'nın gelişimi için atılan bu adım, Bursa'nın havacılık alanındaki potansiyelini güçlendirme yolunda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Yenişehir, Havacılık, Ekonomi, Almanya, Antalya, Ulaşım, Turizm, Yerel, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'dan Antalya'ya Uçak Seferleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:07 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç’ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı
13:38 Çiftlik Bank davasında Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın dahil 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi, 2 sanık tahliye edildi Çiftlik Bank davasında Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın dahil 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi, 2 sanık tahliye edildi
12:25 Bakan Tunç’tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
11:35 Amca Salim Güran’ın oğlundan Nevzat Bahtiyar’a mermili mesajla tehdit Amca Salim Güran'ın oğlundan Nevzat Bahtiyar'a mermili mesajla tehdit
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
21:51 CHP’de Orhan Sarıbal da Özgür Özel’e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım CHP'de Orhan Sarıbal da Özgür Özel'e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım
21:05 Küba’da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem Küba'da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem
21:04 Fenerbahçe, Sivasspor’u 4-0 yendi Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 yendi
20:55 RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı
20:47 Narin’in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı
20:33 Muslera, Mourinho’ya kapıyı gösterdi Muslera, Mourinho'ya kapıyı gösterdi
20:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü’nü de Külliye’yi de kullanmaya devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü'nü de Külliye'yi de kullanmaya devam edeceğiz
20:20 Fenerbahçe’nin golü olay oldu Fenerbahçe'nin golü olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 14:28:36. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'dan Antalya'ya Uçak Seferleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.