Bursa, Dünyanın En Akıllı 7 Şehri Arasında - Son Dakika
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Bursa, Dünyanın En Akıllı 7 Şehri Arasında

24.06.2025 14:31
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ICF tarafından 'Top7 Intelligent Communities' listesine seçilen Bursa, Türkiye'yi bu düzeyde temsil eden ilk şehir olarak dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı şehircilik projeleri ile dünya genelinde tanınan Bursa, 'Yılın En Akıllı Şehri' ödülüne aday olacak.

(BURSA) - Dünya genelindeki kentlerin akıllı şehircilik, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki performanslarını değerlendiren Akıllı Topluluk Forumu (ICF), dijital şehircilik uygulamalarıyla daha önce 'Smart21 Communities of 2025' listesine seçtiği Bursa'yı bu kez de 'Top7 Intelligent Communities' listesine seçerek dünyanın 'en akıllı' yedi kentinden biri olarak gösterdi.

Bursa'da teknolojinin günlük hayatta uygulanabilmesi amacıyla akıllı şehircilik projelerine önem veren Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalarla uluslararası kurumların dikkatini çekiyor.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Akıllı Şehircilik Şube Müdürlüğü'nün dünya genelindeki kentlerin akıllı şehircilik, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki performanslarını değerlendiren ICF'ye başvuru yapmasının ardından Bursa, 'Smart21 Communities of 2025' (2005'in en iyi 21 kenti) listesine dahil edilmişti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından akıllı ulaşım, veri tabanlı yönetim, açık inovasyon projeleri ve dijital şehircilik uygulamalarının hayata geçirildiği Bursa, ICF tarafından Smart21 listesinde yer alan kentler arasında yapılan değerlendirme sonucunda bu kez 'Top7 Intelligent Communities' (En iyi 7 kenti) listesine girmeyi başardı.

Bursa, 'ICF Top7' listesine yükselen ve bu düzeyde Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olma unvanını da kazandı. Aralık 2025'te Vietnam'da yapılacak toplantıda ise 'Intelligent Community of the Year 2025' (Yılın En Akıllı Şehri) ödülü verilecek.

'www.intelligentcommunity.org' adresinde Bursa'ya ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye'den Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında Top7 Intelligent Communities'e girdi. Türkiye'nin kuzeybatısında yer alan Bursa; tarihin yankılarının, modernitenin ritimleriyle uyum içinde olduğu bir şehir olarak öne çıkıyor. Şehir genelinde ücretsiz Wi-Fi, gerçek zamanlı gözetim sistemleri, akıllı aydınlatma ve etkileşimli kent mobilyaları ile Bursa, dijital bağlantıyı ve kamu hizmetlerini önemli ölçüde geliştirdi. Şehir, girişimciliği, teknolojik ilerlemeyi, Endüstri 4.0'ün benimsemesini teşvik eden B-CUBE Akıllı Şehir ve İnovasyon Merkezi ve Bursa Model Fabrikası gibi girişimler aracılığıyla güçlü bir inovasyon ekosistemi kurdu. Bursa ayrıca 'Başkan Bozbey Burada' uygulaması ve 'Stratejik Plan Anketi' gibi katılımcı programlar aracılığıyla kapsayıcı yönetimi savunuyor ve halkın kentin geleceğini aktif olarak şekillendirmesini sağlıyor."

Teknolojinin büyük önem kazandığı bugünün dünyasında akıllı şehircilik uygulamalarına ağırlık verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursalıların hayatını kolaylaştırmaya dönük uygulamaları kurumun tüm birimlerinde hayata geçirmek için çalıştıklarını söyledi. Bilimsel veriler ışığında teknolojiyle donatılmış bir kent hedefiyle yeni projeler geliştirdiklerini aktaran Bozbey, "Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları sonucunda ICF geçtiğimiz aylarda Bursa'yı 'Smart21 Communities of 2025' listesine dahil etmişti. Bu 21 kent arasında yapılan değerlendirme sonucunda Top7 listesine de girerek finale kalmayı başardık. Türkiye'den daha önce ICF Smart21 listesine aday gösterilen şehirler oldu. Ancak Bursa, Top7 listesine yükselen ve bu düzeyde ülkemizi temsil eden ilk şehir olmayı başardı. Akıllı şehircilik alanında çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bursa, Dünyanın En Akıllı 7 Şehri Arasında - Son Dakika

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