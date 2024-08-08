Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde Rütbe Terfi Töreni - Son Dakika
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Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde Rütbe Terfi Töreni

Bursa Emniyet Müdürlüğü\'nde Rütbe Terfi Töreni

Bursa Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen rütbe terfi töreninde 52 personel yeni rütbelerini taktı.

08.08.2024 23:53
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Bursa Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü koordinesinde rütbe terfi töreni düzenlendi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından rütbe terfi töreni düzenlendi. Törende Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek ve Merkez Değerlendirme Kurulu kararı ile bir üst rütbeye terfi eden 52 personel yeni rütbelerini taktı. 3. sınıf emniyet müdürü rütbesinde bulunan Ümit Şahin, Mithat Öztaş ve Zafer Kuyu 2. sınıf emniyet müdürü rütbesine, 4. sınıf emniyet müdürü rütbesinde bulunan Cumhur Kenan Boduroğulları ve Yaşar Özdemir 3. sınıf emniyet müdürü rütbesine, emniyet amiri rütbesinde bulunan Can Koray Elbistan ise 4. sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi etti. Başkomiser rütbesinden emniyet amiri rütbesine 2 personel, komiser rütbesinden başkomiser rütbesine 36 personel, komiser yardımcısı rütbesinden komiser rütbesine 8 personel olmak üzere toplam 52 personel bir üst rütbeye terfi etti.

Rütbe terfi programı, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ve müdür yardımcıları tarafından bir üst rütbeyi takmaya hak kazanan personele rütbelerinin takılması ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi. Törene İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, şube müdürleri ve rütbe alan personel ile aileleri katıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde Rütbe Terfi Töreni - Son Dakika

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