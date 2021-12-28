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Bursa Emniyeti araç filosunu güçlendirdi - Son Dakika

Bursa Emniyeti araç filosunu güçlendirdi

28.12.2021 21:23
Bursa Emniyeti araç filosunu güçlendirdi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı araç teslim alma töreniyle araç filosunu güçlendirdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı araç teslim alma töreniyle araç filosunu güçlendirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye Muhtarlarla El Ele" programına katıldı. Soylu, Bursa programı kapsamında İl Güvenlik Toplantısı'nın ardından Merinos AKKM önünde emniyet güçleri ile bir araya geldi.

Bursa Emniyeti'nin yeni araçları Merinos AKKM önünde eşsiz görüntüler oluştururken, Bakan Soylu'nun katılımıyla Bursa Emniyet Müdürlüğünün yeni araçları emniyet teşkilatına teslim edildi. Merinos AKKM'de düzenlenen araç teslim törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve Bursa protokolünden çok sayıda isim katıldı. Şançelik Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Şener'in yer aldığı programda çok sayıda polis memuru hazır bulundu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, şehrin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 2021 yılı içerisinde gerçekleştirdiği törenlerle araç filosunu güçlendirmişti. - BURSA

Bursa Emniyeti araç filosunu güçlendirdi
Bursa Emniyeti araç filosunu güçlendirdi
Bursa Emniyeti araç filosunu güçlendirdi
Bursa Emniyeti araç filosunu güçlendirdi
Bursa Emniyeti araç filosunu güçlendirdi
Bursa Emniyeti araç filosunu güçlendirdi
Bursa Emniyeti araç filosunu güçlendirdi
Bursa Emniyeti araç filosunu güçlendirdi
Bursa Emniyeti araç filosunu güçlendirdi
Bursa Emniyeti araç filosunu güçlendirdi
Bursa Emniyeti araç filosunu güçlendirdi
Bursa Emniyeti araç filosunu güçlendirdi
Bursa Emniyeti araç filosunu güçlendirdi

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Emniyet Müdürlüğü, Süleyman Soylu, Tragger, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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