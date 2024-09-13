Bursa Gastronomi Festivali\'nde Süt Helvası Rekor Denemesi

Yerel

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa'nın tescilli lezzetlerini dünyaya duyurmak amacıyla düzenlenen 3. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali'nde, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen 150 civarında şefin katılımıyla 'Bursa Süt Helvası' rekor denemesi yapıldı. Dev kazanda hazırlanan 5 ton civarındaki süt helvası, Başkan Mustafa Bozbey tarafından vatandaşlara ikram edildi.

Bursa'nın sahip olduğu zengin mutfak kültürünü turizme kazandırmak ve dünyaya açmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Damağımdaki Bursa' temasıyla düzenlenen 3. Gastronomi Festivali, birbirinden renkli rekor denemeleri ve yarışmalara da sahne oluyor. Bursa Aşçılar Derneği'nin katkılarıyla Merinos Parkı'nda Bursa'nın coğrafi işaretli tatlısı olan 'Süt Helvası' ile rekor denemesi gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı kentlerinden Bursa'ya gelen 150 civarında şef, devasa kazanın başına geçerek tek seferde 5 ton süt helvasını yapmak için çalıştı. Kazanın altındaki ateşi yakan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey ile birlikte kazanın başına geçerek dev tahta kepçelerle süt helvasını karıştırdı. İlk tadımı eşi Seden Bozbey ile birlikte yapan Başkan Mustafa Bozbey, daha sonra alanı dolduran misafirlere ikramda bulundu. Rekor denemesinde emeği geçen tüm şefleri tebrik eden Başkan Bozbey, "Şeflerimiz, bu sene 5 son süt helvası yaptı. Önümüzdeki senelerde daha fazlasını yapacaklardır. Bursa'nın coğrafi işaretli tatlısı olan süt helvası, mutlaka Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer almalıdır. Dev kazanda yapılan süt helvasını Merinos Parkı'nda ve Kent Meydanı'nda 20 bin kişiye ikram edeceğiz" dedi.

Başkan Bozbey mutfakta

Başkan Mustafa Bozbey, daha sonra yerel şef aşçıların eşliğinde Bursa yemeği yapmak üzere tezgahın başına geçti. Bursa Aşçılar Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen programda, Başkan Bozbey, Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları Bursa'nın coğrafi işaretli lezzetlerini yapmak için yeteneklerini sergiledi. Eşi Seden Bozbey ile birlikte mutfaktaki hünerlerini de gösteren Başkan Bozbey, izleyenlerden büyük alkış aldı. Yapılan yemekler, daha sonra misafirlere ikram edildi. - BURSA