Bursa Gençliği Olimpiyat Şampiyonlarıyla Buluştu - Son Dakika
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Bursa Gençliği Olimpiyat Şampiyonlarıyla Buluştu

Bursa Gençliği Olimpiyat Şampiyonlarıyla Buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda, Artistik Cimnastik Milli Takımı sporcuları İbrahim Çolak ve Ahmet Önder, gençlerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı. Sporcular, gençlere tavsiyelerde bulunarak olimpiyat deneyimlerini anlattı.

30.11.2024 17:26  Güncelleme: 17:28
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bursa Gençliği Sporun Yıldızları ile Buluşuyor' programına konuk olan Artistik Cimnastik Milli Takımı sporcuları İbrahim Çolak ve Ahmet Önder ile Artistik Cimnastik Milli Takımı Teknik Direktörü Yılmaz Göktekin, Bursalı çocuklarla ve gençlerle buluşarak deneyimlerini paylaştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği "Bursa Gençliği Sporun Yıldızları ile Buluşuyor" projesiyle, seçkin sporcular Bursalı çocuklarla ve gençlerle buluşmaya devam ediyor. Proje çerçevesinde düzenlenen buluşmaların son konukları, ilk kez takım halinde olimpiyatlara katılan Artistik Cimnastik Milli Takımı'nın Dünya ve Avrupa Şampiyonu sporcusu İbrahim Çolak, Dünya ve Avrupa ikincisi sporcusu Ahmet Önder ile Artistik Cimnastik Milli Takımı Teknik Direktörü Yılmaz Göktekin oldu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programa, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Gökay Azak ile çok sayıda çocuk, genç ve aileleri katıldı.

Artistik cimnastik sporuna ilgi duyan çocuklara tavsiyelerde bulunan genç sporcular, çalışmalarda dikkat ettikleri konuları anlatarak merak edilen soruları da cevapladı. Bursalı miniklerin enerjisiyle büyük mutluluk duyduklarını dile getiren milli sporcular, takım olarak olimpiyata gitme serüvenlerinden bahsetti. 2016 ve 2020'de de olimpiyatlara takım olarak katılma hedeflerinin olduğunu, bunu 2024 Paris Olimpiyatları'nda başardıklarını söyleyen milliler, elde ettikleri başarıları artırarak sürdüreceklerini belirtti. Türkiye'nin 81 ilinde artık cimnastik sporunun yapıldığını ifade eden milli sporcular, cimnastiğe başlayan sporcu sayısının artmasıyla yeni başarıların hızla elde edileceğini dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Artistik Cimnastik Milli Takım antrenörü ve sporcularını başarılarından dolayı kutladı. Bursalı gençleri milli sporcularla buluşturmaya devam edeceklerini söyleyen Saldız, Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere destek olmaya devam edeceğini, yeni şampiyonların Bursa'dan çıkacağına inandığını söyledi.

Konuşmaların ardından Başkanvekili Saldız tarafından İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Yılmaz Göktekin'e günün anısına hediye takdim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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