Bursa için fırtına uyarısı - Son Dakika

Bursa için fırtına uyarısı yapıldı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Denizi'nde kuzey (yıldız) ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden kuvvetli rüzgar - fırtına beklendiğinden, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Fırtınanın salı günü sabah saatlerinden itibaren perşembe günü saat 18: 00'e kadar etkili olması beklenmektedir" denildi. - BURSA