Büyükşehire yeni kardeş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükşehire yeni kardeş

Büyükşehire yeni kardeş
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Söğüt Belediyesi arasında, iki kadim şehrin bağlarını güçlendirmek ve ortak mirası korumak amacıyla Kardeş Şehir Protokolü imzalandı. Protokol kapsamında kültür, turizm, spor ve altyapı alanlarında iş birliği yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bilecik Söğüt Belediyesi arasında Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna tanıklık eden iki kadim şehrin bağlarını güçlendirmek ve ortak mirası korumak amacıyla 'Kardeş Şehir Protokolü' imzalandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bilecik'in Söğüt Belediyesi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve yerel yönetimler arasında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması amacıyla 'Kardeş Şehir Protokolü' imzalandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ve Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut'un katıldığı imza töreni, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.

Hayata geçirilen protokolle, tarihleri ve kültürel değerleriyle öne çıkan Bursa ve Söğüt arasındaki ilişkiler güçlendirilecek. Spor ve sosyal alanlarda ortak çalışmaların yürütülmesi, çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenip turizm odaklı iş birliklerinin gerçekleştirilmesi de hedefleniyor. Yerel yönetimlerin bilgi ve deneyimlerini karşılıklı olarak paylaşmasına da imkan sağlayacak olan protokolle, altyapı çalışmaları ve şehir düzenlemeleri konularda tecrübe aktarımı ve destek sağlanacak. Meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda ise karşılıklı dayanışma ve iş birliği içerisinde hareket edilecek.

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Turizm, Yerel, Söğüt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehire yeni kardeş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da 2 suç örgütüne yönelik operasyonlarda 5 zanlı yakalandı İstanbul'da 2 suç örgütüne yönelik operasyonlarda 5 zanlı yakalandı
8 gündür kayıp olan 19 yaşındaki Mehmet Yılmaz’dan acı haber 8 gündür kayıp olan 19 yaşındaki Mehmet Yılmaz’dan acı haber
Karabük’te ayağını dışarı çıkararak seyreden sürücü kamerada Karabük'te ayağını dışarı çıkararak seyreden sürücü kamerada
İsmail Kartal’ın “Yönetim transferleri için çalışıyor“ dediği isimler belli oldu İsmail Kartal'ın "Yönetim transferleri için çalışıyor" dediği isimler belli oldu
Türkiye’yi terk eden Hüseyin Göçek bakın nerede ortaya çıktı Türkiye'yi terk eden Hüseyin Göçek bakın nerede ortaya çıktı
Elektrik direğinde erkek cesedi bulundu Elektrik direğinde erkek cesedi bulundu

17:52
Ertan Yıldız: Fatih Keleş, bir gün bana ’haraç işleri ile ilgilenmekten yoruldum’ dedi
Ertan Yıldız: Fatih Keleş, bir gün bana ’haraç işleri ile ilgilenmekten yoruldum’ dedi
17:51
Üsküdar Belediyesi’nde başkanvekili seçimleri yenilenecek
Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimleri yenilenecek
17:35
Öcalan, “Özel’e mesaj gönderdiği“ iddiasını yalanladı: Bana karşı komplo
Öcalan, "Özel'e mesaj gönderdiği" iddiasını yalanladı: Bana karşı komplo
17:35
CHP yönetimi “mutlak butlan“ davasında temyiz başvurusunu geri çekti
CHP yönetimi "mutlak butlan" davasında temyiz başvurusunu geri çekti
16:08
Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...
15:39
İstanbul’da sahte emlak ilanıyla 25 milyonluk dolandırıcılık: 13 gözaltı
İstanbul'da sahte emlak ilanıyla 25 milyonluk dolandırıcılık: 13 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 19:38:04. #7.13#
SON DAKİKA: Büyükşehire yeni kardeş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement