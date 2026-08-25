Büyükşehire yeni kardeş

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bilecik Söğüt Belediyesi arasında Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna tanıklık eden iki kadim şehrin bağlarını güçlendirmek ve ortak mirası korumak amacıyla 'Kardeş Şehir Protokolü' imzalandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bilecik'in Söğüt Belediyesi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve yerel yönetimler arasında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması amacıyla 'Kardeş Şehir Protokolü' imzalandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ve Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut'un katıldığı imza töreni, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.

Hayata geçirilen protokolle, tarihleri ve kültürel değerleriyle öne çıkan Bursa ve Söğüt arasındaki ilişkiler güçlendirilecek. Spor ve sosyal alanlarda ortak çalışmaların yürütülmesi, çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenip turizm odaklı iş birliklerinin gerçekleştirilmesi de hedefleniyor. Yerel yönetimlerin bilgi ve deneyimlerini karşılıklı olarak paylaşmasına da imkan sağlayacak olan protokolle, altyapı çalışmaları ve şehir düzenlemeleri konularda tecrübe aktarımı ve destek sağlanacak. Meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda ise karşılıklı dayanışma ve iş birliği içerisinde hareket edilecek.