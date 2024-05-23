Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği Başkanı Mustafa Bozbey, birliğin güçlenerek yoluna devam edeceğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği Başkanı Mustafa Bozbey, birliğin güçlenerek yoluna devam edeceğini söyledi

Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği Başkanı Mustafa Bozbey, birliğin güçlenerek yoluna devam edeceğini söyledi

Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği'nin (HAGEL) Olağan Genel Kurulu'nda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey başkanlığa seçildi. Bozbey, hayvancılığın geliştirilmesi için çalışmalar yapacaklarını belirtti.

23.05.2024 15:55  Güncelleme: 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) başkanlığına seçilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, birliğin bundan sonra daha da güçlenerek yoluna devam edeceğini söyledi.

Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği'nin (HAGEL) Olağan Genel Kurulu Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde yapıldı. Genel Kurula Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ile genel kurul üyeleri katıldı. Yapılan oylamada birlik başkanlığına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey seçilirken, birinci başkan vekili Mustafa Işık, ikinci başkan vekili de Mustafa Aslan oldu. Plan bütçe komisyonu üyeleri ve meclis katip üyelerinin de belirlendiği genel kurulda, encümen üyeliklerine ise Mustafa Işık, Kamil Turhan, Bekir Aydın, Ramazan Sevim ve Mustafa Aslan seçildi.

"Hayvancılığı tekrar geliştirmek istiyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentte uzun süredir var olan hayvan popülasyonunun hem süt hem de kesim konusunda azaldığına dikkat çekti. Bu durumun gelecekle ilgili kaygı oluşturduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan sayısını arttırmaya yönelik Tarım A.Ş. üzerinden bir çalışma hazırlığı yaptığını belirtti. HAGEL vasıtasıyla çalışmanın yürütüleceğini ifade eden Başkan Bozbey, "Bakım maliyetlerinin çok olmasından dolayı birçok ailenin hayvan bakma konusunda zorlandığını ve vazgeçtiğini görüyoruz. Onlara destek vermeliyiz. Ailelerin tekrar hayvancılıkla uğraşabilmesi için Bursa'da çalışma yapmamız gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden pay ayırıp, hemşehrilerimize destek olup Bursa'da hayvancılığın gelişmesini sağlamalıyız. Keles'teki BESAŞ süt fabrikasında süt miktarının önceki yıllara göre azaldığı ifade ediliyor. İnşallah bundan sonra gelecek önerilerle Bursa'da hayvancılığı tekrar geliştirmek istiyoruz" dedi.

Hagel Birliği web sitesi için hagelbirligi.com - BURSA

Kaynak: İHA

Mustafa Bozbey, Bursa, Tarım, Belediye, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği Başkanı Mustafa Bozbey, birliğin güçlenerek yoluna devam edeceğini söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:44 Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var İşte Ali Koç’un yeni yönetim kurulu listesi Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var! İşte Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi
16:18 Merkez Bankası faizi bir daha artırır mı Kararda enflasyon detayı Merkez Bankası faizi bir daha artırır mı? Kararda enflasyon detayı
15:19 Merkez Bankası’ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar Merkez Bankası'ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar
14:57 Samimi başlayan görüşme gergin bitti Özel’den “Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok“ çıkışı Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den "Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok" çıkışı
11:58 Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor İran’da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor! İran'da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak
16:26 Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler
16:18 Ceylan Ertem, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısına tepki gösterdi Ceylan Ertem, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısına tepki gösterdi
16:11 Kupayı kim alacak İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri Kupayı kim alacak? İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
13:55 Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıkan şarkıcı Can Tunaboylu hakim karşısına çıktı: Mağdurum Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıkan şarkıcı Can Tunaboylu hakim karşısına çıktı: Mağdurum
13:49 Ata Emre’yi öldüren şüphelinin babasına “ağırlaştırılmış müebbet“ istemi Ata Emre'yi öldüren şüphelinin babasına "ağırlaştırılmış müebbet" istemi
13:49 Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho’dan ses var Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho'dan ses var
13:47 Evden yayılan kötü kokuyla cesetler ortaya çıkmıştı Sır perdesi aralandı Evden yayılan kötü kokuyla cesetler ortaya çıkmıştı! Sır perdesi aralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 17:11:28. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği Başkanı Mustafa Bozbey, birliğin güçlenerek yoluna devam edeceğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement