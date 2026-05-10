Başkan Erkan Aydın kahve ve müzik tutkunlarıyla bir araya geldi

Osmangazi'de 3 gün boyunca Bursalıları kahve ve müzikle buluşturan Bursa Kahve Festivali'ni ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşlarla sohbet ederek kahve tadımları yaptı. Etkinlik kapsamında sahne alan Can Bonomo ile de bir araya gelen Başkan Aydın, ünlü sanatçıya Bursaspor atkısı hediye etti.

Osmangazi Belediyespor'un katkıları ve Opus FS iş birliğiyle Sukaypark'ta düzenlenen Bursa Kahve Festivali, ikinci gününde Karnelya, Yedinci Ev ve Can Bonomo konserlerine ev sahipliği yaptı. Alanı dolduran binlerce kişi, sanatçıların seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Kahve tadımları, workshoplar ve renkli etkinliklerle ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatan festivali gezen Başkan Aydın, alanda kurulan kahve stantlarını tek tek ziyaret ederek işletmecilerle sohbet etti. Birbirinden özel hazırlanmış kahvelerin tadına bakan Başkan Aydın, festival alanındaki vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Festivale katılan binlerce kahve tutkunu, stantlarda özel sunumlarla hazırlanan kahveleri deneyimlerken, gün boyu sahne alan sanatçıların konserleriyle unutulmaz anlar yaşadı. Kahvenin çekirdekten fincana uzanan yolculuğunun anlatıldığı workshoplarda katılımcılar hem kahve kültürü hakkında bilgi edinirken hem de farklı demleme tekniklerini deneyimleme fırsatı buldu. Gün boyu süren etkinliklerle ziyaretçiler festival atmosferinin tadını doyasıya çıkardı.

Bursa Kahve Festivali'ni keyifli bulduklarını ifade eden vatandaşlar, "Etkinliği çok beğendik. Burada gün boyu farklı etkinlik alanlarında eğlenme fırsatı buluyoruz. Farklı demleme teknikleriyle hazırlanan kahvelerin tadına bakarken aynı zamanda sahne alan sanatçıları dinleyerek unutulmaz vakit geçiriyoruz. Bu organizasyonda katkısı olan Osmangazi Belediyesi ve tüm paydaşlara teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Bursa Kahve Festivali, son gününde Rednblack, Tuana ve Pinhani konserleriyle sona erecek. - BURSA